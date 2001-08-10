Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2018
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17:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Лавинная опасность прогнозируется в десяти районах Сахалинской области

По информации Регионального противолавинного центра ФГБУ «Сахалинское УГМС», 27 марта на лавиноопасных участках Углегорского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинске прогнозируется риск схода снежных масс.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области,  На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.

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