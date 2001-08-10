В связи с лавинной опасностью отменяются некоторые поезда
Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об изменения в расписании некоторых пригородных поездов в связи с высокой лавинной опасностью. Отменяется движение следующих пригородных поездов:
27 – 28 марта:
№6101 сообщением Холмск – Чехов, отправление Холмск – Южный 21.05
№6102 сообщением «Чехов-Холмск» отправление со станции Чехов 22.50
№ 6103 сообщением «Холмск-Чехов» отправление «Холмск-Южный» в 05.15.
№6104 сообщением «Чехов – Холмск» отправление Чехов 22.50.
№6105 сообщением «Холмск-Чехов» отправление «Холмск-Южный» 9.51.
№6106 сообщением «Чехов-Холмск» отправление Чехов 11.37.
29 марта:
№ 6103 сообщением Холмск-Чехов отправление Холмск-Южный 05.15,
№6104 сообщением «Чехов-Холмск» отправление со станции Чехов в 07.04,
№6105 сообщением «Холмск-Чехов» отправление Холмск-Южный 09.51.
№6106 сообщением «Чехов Холмск» отправление со станции Чехов в 11:37
Пассажирская компания «Сахалин» приносит извинения за доставленные неудобства.
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