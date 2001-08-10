Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2018
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Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину
10:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В связи с лавинной опасностью отменяются некоторые поезда

Пассажирская компания «Сахалин» сообщает об изменения в расписании некоторых пригородных поездов в связи с высокой лавинной опасностью. Отменяется движение следующих пригородных поездов:

27 – 28 марта: 

№6101 сообщением Холмск – Чехов, отправление Холмск – Южный 21.05

№6102 сообщением «Чехов-Холмск» отправление со станции Чехов 22.50

№ 6103 сообщением «Холмск-Чехов» отправление «Холмск-Южный» в 05.15.

№6104 сообщением «Чехов – Холмск» отправление Чехов 22.50.

№6105 сообщением «Холмск-Чехов» отправление «Холмск-Южный» 9.51.

№6106 сообщением «Чехов-Холмск» отправление Чехов 11.37.

29 марта:

№ 6103 сообщением Холмск-Чехов отправление Холмск-Южный 05.15,

№6104 сообщением «Чехов-Холмск» отправление со станции Чехов в 07.04,

№6105 сообщением «Холмск-Чехов» отправление Холмск-Южный 09.51.

№6106 сообщением «Чехов Холмск» отправление со станции Чехов в 11:37

Пассажирская компания «Сахалин» приносит извинения за доставленные неудобства.

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