Главным архитектором Южно-Сахалинска стал Максим Ефанов

В администрации Южно-Сахалинска кадровое пополнение: с понедельника, 26 марта, свою трудовую деятельность в структуре мэрии начал Максим Ефанов. Он является врио главного архитектора и заместителя начальника департамента архитектуры и градостроительства. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

Введение в администрации областного центра должности главного архитектора - одна из самых горячо обсуждаемых горожанами, журналистами и общественниками тем последних лет, что вполне логично и объяснимо: с каждым годом южносахалинцы проявляют все большую активность в жизни города, обсуждают планы его развития, ходят на публичные слушания, круглые столы, тематические мастерские, вносят свои предложения по архитектурному преображению улиц, кварталов, общественных зон. Как результат, Южно-Сахалинск становится уютнее, он все больше соответствует облику островной столицы, у города появляется свой стиль.

И все эти позитивные преображения, отмечают в администрации Южно-Сахалинска, необходимо не просто сохранить, а развивать. В конце прошлого года место главного архитектора города стало вакантным. Был объявлен конкурс на замещение должности начальника департамента архитектуры. Однако в начале февраля его признали несостоявшимся - от потенциальных претендентов не было подано ни одной заявки. Должность одного из заместителей руководителя также сейчас вакантна. Конкурс на ее замещение будет объявлен в четверг, 29 марта. Подавать документы на него планирует и Максим Сергеевич Ефанов. До оглашения результатов он будет временно исполнять обязанности главного архитектора и замначальника департамента.

Уроженец Красноярска, в Южно-Сахалинск он прилетел несколько дней назад. Его резюме, размещенное на одном из всероссийских кадровых порталов, заинтересовались в администрации города. Молодой человек имеет 10-летний опыт работы в одном из ведущих институтов территориального планирования «ГРАД» (г. Омск) и занимался разработкой градостроительной документации для ряда российских городов. Среди них Евпатория, Когалым, Владивосток, Томск.

Кстати, ранее Максим Ефанов уже познакомился с Южно-Сахалинском, правда, на тот момент заочно:

- В 2008-2009 годах я, являясь сотрудником ООО «Институт территориального планирования «ГРАД» (куда пришел сразу после окончания Сибирского федерального университета), занимался разработкой проекта планировки 11-го микрорайона города. Этот проект мне особо запомнился: он был одним из первых моих самостоятельных работ. Чуть позже я прилетел на Сахалин, принимал участие в разработке генерального плана Ноглик. В Южно-Сахалинске был проездом. Между самолетом и поездом у меня оставалось несколько часов, которые я посвятил прогулкам по центру города. Еще тогда впечатлил «Горный воздух» - горнолыжный курорт практически в двух шагах. Очень напомнило родной Красноярск. Захотелось вернуться снова, но тогда даже не думал, что это возможно. В Омске у меня была стабильная и надежная работа, есть семья, жилье, определенный уровень достатка. Я считаю себя состоявшимся человеком. Но многим из нас знакомо чувство, когда хочется что-то изменить в жизни. И я решился на перемены. За те несколько лет, что я не был в Южно-Сахалинске, он изменился в лучшую сторону. Особенно это видно по дороге из аэропорта: новые жилые кварталы, современные спортивные и социальные объекты.

Сейчас, как отмечает Максим Ефанов, ему нужно время, чтобы присмотреться к городу. Любую свободную минуту он использует для пеших прогулок.

- В эти дни на меня обрушился просто шквал вопросов. В социальных сетях люди спрашивают: «А у вас есть свой план развития города?» Всем интересующимся отвечаю - нет. Я твердо убежден, что абсолютно неверно предлагать что-то с ходу, практически с самолета, когда ты даже не успел изучить город, увидеть его своими глазами, прошагать своими ногами. Все требует глубокого анализа. Я имею большой опыт в сфере разработки градостроительной документации и неоднократно сталкивался с тем, что ее заказчики (в том числе и представители администраций городов, т. к. институт осуществляет свою деятельность и по 44-му ФЗ) не всегда понимали, как устроено градостроительство. Я видел эту работу изнутри, сам варился в этой системе, поэтому мне интересно будет проявить себя, и, как бы амбициозно это ни звучало, надеюсь оказаться полезным городу.

Знакомство с Южно-Сахалинском, изучение структуры и основой документации департамента архитектуры и градостроительства, встречи с инициативной общественностью - ключевые планы работы Максима Ефанова на ближайшую перспективу:

- Не буду заискивать и лукавить, скажу прямо - уже сейчас я вижу во внешнем облике города ряд моментов, которые требуют, на мой взгляд, исправления. Это обилие разного рода наружной рекламы, множество старых фасадов. Знаю, что город ведет работы по преображению внешнего облика жилых домов, буду погружаться в эту тему. Вообще, мне нравится, что Южно-Сахалинск - город среднеэтажной застройки, это создает определенный уют. Я знаю, что сейчас в Южно-Сахалинске идет активная работа над генеральным планом. Без этого документа нет смысла говорить о будущем города. Сейчас наша задача - привести его в соответствие. То же самое касается правил землепользования и застройки. Плюс есть утвержденные проекты планировки, разрабатываемые в данный момент. У муниципалитета в общем и департамента в частности имеется видение развития территории городского округа. Все это нужно синхронизировать, привести в порядок и заставить работать на перспективу. Вот то, на чем специализируется главный архитектор. Он не должен заниматься благоустройством, для этого в муниципалитете есть профильные структуры и специалисты. Архитектор создает благоприятную почву для будущего роста и развития города. Ему, как человеку, обладающему определенными познаниями в градостроительстве, решать, где именно разместится жилой квартал, детский сад или, к примеру, парковка. И он не имеет права на ошибку. Он должен адекватно оценивать свои способности, деятельность подчиненных, грамотно анализировать работу, которую представляют проектировщики, и т. п.

Как отмечает Максим Ефанов, в этой работе нельзя сбрасывать со счетов мнение общественности. Построение качественного диалога с населением, умение властей слушать и слышать людей, как правило, приносят положительные результаты.

- На самом деле простые горожане могут быть полезны своему городу. У них свежий, открытый взгляд, они знают, каким хотят видеть Южно-Сахалинск. Поэтому я сразу говорю: публичные встречи с людьми будут занимать в моей работе особое место. Призываю южносахалинцев к сотрудничеству и знакомству. Готов выслушать все их идеи, поддержать и развить самые интересные. Рад был узнать, что в городе работает замечательный проект «Мастерская урбанистики», где каждый может представить свои предложения по внешнему виду города и наработки. И если реально есть желание у жителей, чтобы город стал лучше, то все идеи, пусть даже самые на первый взгляд нереалистичные, нужно озвучивать. А наша задача - найти в них рациональное зерно, которое положит начало новым инициативам и проектам, - резюмировал Максим Ефанов.