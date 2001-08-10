Для хоккеистов дворца спорта «Кристалл» стартовали мастер-классы под руководством приглашенного тренера из Санкт-Петербурга Александра Томилова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кристалле».

Тренер детской команды 2004 года рождения и тренер по набору детско-юношеской школы «Серебряные Львы» Александр Томилов является также организатором и руководителем хоккейных международных тренировочных лагерей в таких странах, как Латвия, Финляндия, Швеция и США. Питерский наставник является также двукратным чемпионом СДЮСШОР Москвы и Московской области среди молодежных команд.

На Сахалине Александр Томилов пробудет до конца недели. За это время тренер проведет серию мастер-классов для десятилетних хоккеистов «Кристалла». Всего участниками мастер-классов станут 24 спортсмена. В рамках занятий ребята усовершенствуют свои хоккейные навыки, владение клюшкой и шайбой, технику броска и тактическое мышление хоккеиста.

Как рассказал тренер хоккеистов в «Кристалле» Максим Захаров, мастер-классы проходят в режиме учебно-тренировочных сборов.

– Режим проведения мастер-классов практически полностью совпадает с ритмом обычных сборов. Тренировки четыре раза в день как на ледовой арене, так и в спортивном зале. В пятницу запланировано лекционное занятие о питании и подготовке к игре. Кроме того, есть перерывы для перекуса и отдыха. Отработаем броски, технику передачи, быстроту и ловкость. А в качестве проверки на льду пройдут тренировочные игры, – отметил наставник команды.

Сейчас хоккеисты параллельно участвуют в турнире «Весенний лед» в Южно-Сахалинске, в рамках которого уже успешно провели один матч, выиграв у команды «Арена Мастер».