Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2018
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14:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Изменился адрес отдела газификации и энергоэффективности в Южно-Сахалинске

Администрация Южно-Сахалинска информирует горожан об изменении адреса расположения отдела газификации и энергоэффективности Департамента городского хозяйства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Теперь отдел находится по адресу: пр. Мира, 64-б, 1 этаж. Напоминаем, что здесь южносахалинцы могут  оформить документы на компенсацию затрат, понесенных на газификацию своего жилья. Она составляет  70% (без учета приобретенного  внутридомового газового оборудования). Право на 100% компенсацию (но не более 106520 руб.) имеют пенсионеры, достигшие 55-ти  лет (женщины), 60-ти лет (мужчины) и льготные группы населения (инвалиды, ветераны ВОВ и т. д.).

Телефон для справок: 300584, (доб.3).

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