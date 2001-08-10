Изменился адрес отдела газификации и энергоэффективности в Южно-Сахалинске
Администрация Южно-Сахалинска информирует горожан об изменении адреса расположения отдела газификации и энергоэффективности Департамента городского хозяйства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Теперь отдел находится по адресу: пр. Мира, 64-б, 1 этаж. Напоминаем, что здесь южносахалинцы могут оформить документы на компенсацию затрат, понесенных на газификацию своего жилья. Она составляет 70% (без учета приобретенного внутридомового газового оборудования). Право на 100% компенсацию (но не более 106520 руб.) имеют пенсионеры, достигшие 55-ти лет (женщины), 60-ти лет (мужчины) и льготные группы населения (инвалиды, ветераны ВОВ и т. д.).
Телефон для справок: 300584, (доб.3).
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