В Южно-Сахалинске почтили память погибших в Кемерове
В кафедральном соборе Рождества Христова областного центра прошла панихида по погибшим во время пожара в торговом центре «Зимняя Вишня»
В храме люди начали собираться задолго до начала панихиды, он несли цветы, ставили свечи за упокой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
- Это наш долг собраться и почтить память погибших. Я хочу присоединиться ко всем, кто переживает такое горе, случившееся в Кемерово, передать соболезнование всем, кто потерял своих родных, очень жаль, что среди погибших так много детей, - рассказала пришедшая на панихиду жительница Южно-Сахалинска Ксения Карамнова.
Траурное мероприятие возглавил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон. Почтить память погибших пришли также и представители правительства области и городской администрации, в том числе мэр города Сергей Надсадин.
Мощный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова вспыхнул 25 марта. В комплексе обрушилась кровля, множество помещений выгорело полностью. По последним данным, были найдены тела 64 погибших.
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