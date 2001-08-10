В гимназии № 1 Южно-Сахалинска отметили День поэзии
Мероприятие состоялось в рамках реализации в гимназии №1 имени Пушкина программы региональной инновационной площадки «Формирование художественно-творческих способностей обучающихся 5-9-х классов». Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.
В течение 3 лет реализации проекта в образовательном учреждении действовал школьный литературный клуб «Ступеньки на Парнас». Любовь к поэзии объединила маленьких авторов и их наставников-учителей для самого важного - литературного творчества.
В День поэзии со сцены звучали детские стихотворения на темы, которые особенно волнуют подростков: «Я и мое место в мире», «Природа и человек», «Любовь и дружба».
Во время деятельности литературной площадки гимназия тесно сотрудничала с сахалинскими поэтами и писателями. Они стали частыми гостями заседаний литературного клуба, делились с ребятами тайнами творчества и мастерства. И конечно, во время встреч гимназисты с нетерпением ждали их выступлений. С восторгом были приняты поэтические творения Анны Сафоновой, Сергея Яна, Николая Тарасова и молодой поэтессы Елены Диденко.
Коллектив гимназии с теплыми словами благодарности обратился к партнерам по проекту – специалистам Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Евгении Доронькиной и Татьяне Кавалерчик. Благодаря взаимному сотрудничеству учащиеся стали постоянными посетителями литературных вечеров и участниками встреч с писателями.
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