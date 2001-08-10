В нынешнем году сахалинцы не получат писем от ПФР с информацией о остатке средств маткапитала
В нынешнем году сахалинские и курильские семьи, владельцы сертификатов на материнский капитал, не получат писем от ПФР с информацией о размере (остатке) средств маткапитала. Об этом ТИА «Острова» сообщили в островном отделении Пенсионного фонда Росии.
С 2018 года Пенсионный фонд РФ прекращает осуществлять обязательное ежегодное письменное информирование владельцев сертификатов на федеральный материнский (семейный) капитал (МСК) о его размере (остатке)*. Ранее такие письма ПФР рассылал не позднее 1 сентября текущего года.
Сегодня информацию о размере материнского капитала или о размере его оставшейся части (в случае использования части средств) Пенсионный фонд выдает только по запросу владельца сертификата, в том числе в электронном виде.
Островные родители должны это учитывать, так как информация о размере (остатке) маткапитала является обязательной для представления в организации и учреждения, при решении семьи распорядиться средствами МСК по любому из предусмотренных законом направлений.
Чтобы получить заверенный документ, родителям необходимо лично прийти в Пенсионный фонд РФ, написать заявление и повторно посетить фонд для получения документа. Также семьи могут воспользоваться услугой предварительного заказа документов через сайт ПФР и подойти в клиентскую службу фонда уже за готовой справкой.
Для удобства владельцев сертификатов на МСК в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда и на портале государственных услуг тоже указан размер (остаток) материнского капитала. Здесь же есть возможность заказать информационную справку, которая будет направлена на электронную почту получателя. Но родители должны иметь в виду, что данный вид справки носит исключительно ознакомительный характер и не может являться документом для предоставления куда-либо.
В Сахалинской области за все годы реализации федеральной программы поддержки семей с детьми выдано 29 тыс. 395 сертификатов на материнский (семейный) капитал. Большинство семей уже распорядились средствами капитала полностью либо частично.
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