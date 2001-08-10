Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2018
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Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину
10:26, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В России объявлен день траура по жертвам пожара в Кемерово

28 марта объявлено Днем траура по жертвам пожара в Кемерово. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин. Во всех регионах страны, включая Сахалинскую область, приспущены государственные флаги. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.

Отменены развлекательные мероприятия и передачи. Телеканалам и радиостанциям предложено снять с эфира рекламу и развлекательные программы.

В результате мощного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, который вспыхнул 25 марта, погибли 64 человека. Среди них много детей.  В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

В связи с трагедией в Сахалинской области проводятся дополнительные проверки пожарной безопасности во всех торговых центрах.  

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