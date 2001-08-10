В России объявлен день траура по жертвам пожара в Кемерово

28 марта объявлено Днем траура по жертвам пожара в Кемерово. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин. Во всех регионах страны, включая Сахалинскую область, приспущены государственные флаги. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.

Отменены развлекательные мероприятия и передачи. Телеканалам и радиостанциям предложено снять с эфира рекламу и развлекательные программы.

В результате мощного пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово, который вспыхнул 25 марта, погибли 64 человека. Среди них много детей. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.

В связи с трагедией в Сахалинской области проводятся дополнительные проверки пожарной безопасности во всех торговых центрах.