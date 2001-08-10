Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
Двухдневный форум «Школа волонтера», организованный Центром молодежных инициатив, завершил свою работу. В нем поучаствовало 46 молодых людей. За плечами у каждого уже имеется опыт добровольческой деятельности. Мероприятие прошло на базе коворкинга «Море». Ою этом ТИА «Острова» рассказали в ОЦНТ.
Ежедневно работа форума начиналась с зарядки, активных тренингов на знакомство и коммуникацию. Это позволило настроиться на рабочий лад, потому что впереди волонтеров ждала насыщенная программа.
В первый день ребята приобрели новые навыки, полезные для волонтеров. Так, ведущий и организатор мероприятий Евгений Коль поделился секретами успешного публичного выступления. Затем волонтеры разделились на группы для участия в практических занятиях. Под руководством директора звуковой компании «Диско» Ильяса Дыйканова молодые люди разобрались в особенностях звукового сопровождения мероприятия, а специалист ЦМИ Светлана Инявкина помогла освоить на практике искусство аквагрима и твистинга. Работа форума продолжилась презентацией волонтерского проекта «Доктор Клоун». Еще одну важную тему волонтеры разобрали вместе с руководителем пресс-службы Молодежного парламента Сахалинской области Анной Кузьминой. Лектор рассказала об эффективном использовании социальных сетей, о том, как сформировать свой персональный бренд.
Программа второго дня была направлена на саморазвитие волонтеров. Психолог Юлия Ча провела тренинг личностного роста. Коуч, тренер финансового и эмоционального интеллекта, руководитель центра радости «Мед» Ксения Чуева помогла научиться эффективному планированию. Также с презентацией волонтерской программы VI чемпионата WorldSkills Russia – 2018 выступил куратор по реализации года добровольца и волонтера в Сахалинской области Алексей Ченских.
Пятнадцатилетняя Арина Стряпко занимается волонтерской деятельностью два месяца, но за это время уже успела поучаствовать в проведении нескольких крупных мероприятий.
- Для меня это первое участие в подобном образовательном мероприятии. Волонтеру в своей деятельности постоянно необходимо учиться и совершенствовать свои навыки. Школа как раз призвана помочь в этом. Программа очень информативная, подобраны интересные эксперты по различным направлениям. Евгений Коль на лекции о публичных выступлениях говорил о книгах, их я обязательно планирую прочитать, - поделилась Арина Стряпко.
В завершении форума каждому участнику был вручен сертификат об обучении на форуме «Школа волонтеров». Организаторы отмечают, что обучающие мероприятия будут проходить в течение всего года.
Впереди в Сахалинской области состоятся крупные события, такие как VI чемпионат WorldSkills Russia и I зимние Международные игры «Дети Азии», в их организации также будут задействованы волонтеры.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:21 Сегодня В нынешнем году сахалинцы не получат писем от ПФР с информацией о остатке средств маткапитала
- 10:26 Сегодня В России объявлен день траура по жертвам пожара в Кемерово
11:57 Сегодня Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
- 11:39 Сегодня ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 11,9%
15:48 21 Марта Улицу Горького в Южно-Сахалинске продлят от Есенина до Больничной
16:15 21 Марта Сахалинские дошколята приступили к выполнению базовых нормативов комплекса ГТО
- 17:19 21 Марта Больше трех миллионов тонн нефти добыли на Сахалине за два месяца
- 17:00 21 Марта На Сахалине стартовал досрочный этап ЕГЭ
09:48 1 Марта На Сахалине внедрили новейшие технологии в области онкологии
12:50 5 Марта Свыше 200 единиц техники расчищает Южно-Сахалинск
15:13 2 Марта Российских спортсменов благословили на Сахалине
16:01 6 Марта Два новых дома заселили в Холмске
Выбор редакции
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?