Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске

Двухдневный форум «Школа волонтера», организованный Центром молодежных инициатив, завершил свою работу. В нем поучаствовало 46 молодых людей. За плечами у каждого уже имеется опыт добровольческой деятельности. Мероприятие прошло на базе коворкинга «Море». Ою этом ТИА «Острова» рассказали в ОЦНТ.

Ежедневно работа форума начиналась с зарядки, активных тренингов на знакомство и коммуникацию. Это позволило настроиться на рабочий лад, потому что впереди волонтеров ждала насыщенная программа.

В первый день ребята приобрели новые навыки, полезные для волонтеров. Так, ведущий и организатор мероприятий Евгений Коль поделился секретами успешного публичного выступления. Затем волонтеры разделились на группы для участия в практических занятиях. Под руководством директора звуковой компании «Диско» Ильяса Дыйканова молодые люди разобрались в особенностях звукового сопровождения мероприятия, а специалист ЦМИ Светлана Инявкина помогла освоить на практике искусство аквагрима и твистинга. Работа форума продолжилась презентацией волонтерского проекта «Доктор Клоун». Еще одну важную тему волонтеры разобрали вместе с руководителем пресс-службы Молодежного парламента Сахалинской области Анной Кузьминой. Лектор рассказала об эффективном использовании социальных сетей, о том, как сформировать свой персональный бренд.

Программа второго дня была направлена на саморазвитие волонтеров. Психолог Юлия Ча провела тренинг личностного роста. Коуч, тренер финансового и эмоционального интеллекта, руководитель центра радости «Мед» Ксения Чуева помогла научиться эффективному планированию. Также с презентацией волонтерской программы VI чемпионата WorldSkills Russia – 2018 выступил куратор по реализации года добровольца и волонтера в Сахалинской области Алексей Ченских.

Пятнадцатилетняя Арина Стряпко занимается волонтерской деятельностью два месяца, но за это время уже успела поучаствовать в проведении нескольких крупных мероприятий.

- Для меня это первое участие в подобном образовательном мероприятии. Волонтеру в своей деятельности постоянно необходимо учиться и совершенствовать свои навыки. Школа как раз призвана помочь в этом. Программа очень информативная, подобраны интересные эксперты по различным направлениям. Евгений Коль на лекции о публичных выступлениях говорил о книгах, их я обязательно планирую прочитать, - поделилась Арина Стряпко.

В завершении форума каждому участнику был вручен сертификат об обучении на форуме «Школа волонтеров». Организаторы отмечают, что обучающие мероприятия будут проходить в течение всего года.

Впереди в Сахалинской области состоятся крупные события, такие как VI чемпионат WorldSkills Russia и I зимние Международные игры «Дети Азии», в их организации также будут задействованы волонтеры.