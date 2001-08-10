Управляющим компаниям Южно-Сахалинска дали неделю на уборку и ворошение снега на придомовых территориях
Убрать снег с отмосток жилых домов, не допустить затопления подвалов, крылец, входов в подъезды и прилегающих к ним пешеходных зон - данные работы в срочном порядке администрация Южно-Сахалинска требует выполнить все управляющие компании города. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Ежедневно в мэрию поступают десятки звонков от граждан, недовольных темпами и качеством уборки снега с придомовых территорий. В некоторых дворах высота сугробов достигает 2 и более метров, снег вплотную прилегает к стенам многоэтажек, что при нынешних плюсовых температурах представляет реальную угрозу подтопления жилых домов. Как подчеркнули в администрации города, вышеуказанные работы УК должны выполнить до следующего четверга, 5 апреля. Кроме того, в течение суток всем управляющим организациям необходимо представить подробные, с поадресным перечнем всех домов, графики уборки и ворошения снега. Особо отметим, что данные работы уже заложены в тариф и за них регулярно платят собственники квартир.
После 5 апреля городские дворы будут инспектировать специалисты профильных структур мэрии. Это управления общественной безопасности и контроля, мониторинга городского хозяйства. В случае, если управляющие компании проигнорируют требование по уборке и ворошению снега на придомовых территориях, за свое бездействие они будут наказаны рублем. Сумма штрафов для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических - 120 и выше.
- Если мы будем видеть, что управляющие компании на 5 апреля активно работают и четко следуют представленным графикам, то пойдем им навстречу и увеличим срок выполнения этих мероприятий. Но бездействовать в сложившейся ситуации мы не позволим никому. Будем штрафовать, привлекать Государственную жилищную инспекцию, прокуратуру. Вопрос недопущения подтопления жилых кварталов серьезный и находится на постоянном контроле мэра города, - подчеркнул курирующий сферу ЖКХ Южно-Сахалинска вице-мэр Александр Гринберг.
Вместе с тем на протяжении последних лет администрация города предоставляет субсидии УК на вывоз снега. Однако на сегодняшний день с начала года ни одна управляющая организация не смогла представить в департамент городского хозяйства необходимый пакет документов. По поручению Александра Гринберга ДГХ усилит разъяснительную работу с управляющими организациями и в рамках правового поля окажет им консультативную поддержку.
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