Акцию «Пристегни самое дорогое» провели в Холмске

Сотрудники холмской Госавтоинспекции, совместно с ЮИДовцами школы № 8, провели пропагандистскую акцию «Пристегни самое дорогое». Мероприятие направлено на привлечение внимания водителей к проблеме обеспечения безопасности детей при перевозке в автомобиле, использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В ходе акции, отряд ЮИДовцев напоминал водителям о правилах перевозки детей, инспекторы ГИБДД разъясняли каковы функции детских удерживающих устройств и их роль при дорожно-транспортных происшествиях. Особое внимание, акцентировалось на последствиях, с приведением примеров получения детьми в ДТП, тяжких для их здоровья и жизни травм. Автоинспекторы напомнили и об ответственности, которая предусмотрена за данное административное правонарушение, а также дополнительно проинформировали о внесенных изменениях в Правила дорожного движения, касающихся перевозки детей.

Специально для акции ученики подготовили буклеты с напоминанием о важности и необходимости применения детских удерживающих устройств, которые вручали водителям.

Участники дорожного движения благодарили детей и отмечали, что подобные мероприятия необходимы и важны.