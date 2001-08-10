Тихоокеанское
информационное агентство
29 Марта 2018
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17:05, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Акцию «Пристегни самое дорогое» провели в Холмске

Акцию «Пристегни самое дорогое» провели в Холмске

Сотрудники холмской Госавтоинспекции, совместно с ЮИДовцами школы № 8, провели пропагандистскую акцию «Пристегни самое дорогое». Мероприятие направлено на привлечение  внимания водителей к проблеме обеспечения безопасности детей при перевозке в автомобиле,  использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В ходе акции, отряд ЮИДовцев напоминал водителям о правилах перевозки детей, инспекторы ГИБДД разъясняли каковы функции детских удерживающих устройств и их роль при дорожно-транспортных происшествиях. Особое внимание, акцентировалось на последствиях, с приведением примеров получения детьми в ДТП, тяжких для их здоровья и жизни травм. Автоинспекторы напомнили и об ответственности, которая предусмотрена за данное административное правонарушение, а также дополнительно проинформировали о внесенных изменениях в Правила дорожного движения, касающихся перевозки детей.   

Специально для акции ученики подготовили буклеты с напоминанием о важности и необходимости применения детских удерживающих устройств, которые вручали водителям.

Участники дорожного движения благодарили детей и отмечали, что подобные мероприятия необходимы и важны.

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