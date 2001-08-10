Сотрудники МУП «Мастер» недовольны работой предприятия

Вместо обращения в соответствующие органы (прокуратура, инспекцию по труду) сотрудники МУП ЖКХ «Мастер» решили привлечь внимание собранием автобусов в обеденный перерыв на площади Ленина. На стихийном собрании кондукторы и водители пассажирских автобусов выразили недовольство работой предприятия, рассказали о задержках заработной платы и отсутствии взаимопонимания с руководителем. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.

По словам водителей и кондукторов, они не получили заработную плату за февраль. Причину задержек и.о. руководителя Евгений Абсолямов объясняет отсутствием денег из администрации. При том, что МУП ЖКХ «Мастер» получает субсидию из муниципального и областного бюджетов, документы на предоставление субсидий не были поданы руководителем вовремя. Сложилась неблагоприятная ситуация, была задержана заработная плата и оплата налогов. После обращения в Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» предприятию были перечислены средства в экстренном порядке на погашение задолженности за февраль. Также работникам гарантирована выплата заработной платы за март месяц до 10.04.2018 г.

По фактам обращения сотрудников МУП ЖКХ «Мастер» будет проведено служебное расследование. Дальнейшую работу пассажирского автотранспорта МУП ЖКХ «Мастер» глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Андрей Сухомесов пригласил всех собравшихся обсудить отдельно. Заработную плату за февраль сотрудники получат до конца дня.

Слухи о транспортном коллапсе в Холмском городском округе сильно преувеличены, у большинства автобусов, собравшихся на пл. Ленина, а их было всего 5, в это время был технический перерыв. Несмотря на критический настрой многих водителей и кондукторов, после разговора с главой администрации автобусы вновь вышли на свои маршруты, и выполняют движение согласно установленному расписанию.