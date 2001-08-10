Мэр Южно-Сахалинска поручил провести независимую экспертизу стройматериалов фасада детского сада «Кораблик»
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание с представителями ассоциации «Сахалинстрой», специалистами профильных ведомств администрации и поставщиком фасадных панелей, применяемых при капитальном ремонте детского сада «Кораблик» в Южно-Сахалинске. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Напомним, в результате мониторинга строительных работ, проведенного общественным контролем ассоциации «Сахалинстрой», возник ряд претензий как к качеству монтажных работ, так и к применяемым строительным материалам. По мнению общественников, по представленным документам стройматериалы, используемые подрядчиком ООО СДК «Малер» при ремонте детского сада, не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Есть претензии и к качеству строительных работ: как считают общественники, фасад устанавливается с нарушением.
В ходе встречи Сергей Надсадин ознакомился с документацией и заключениями сторон. Было предоставлено слово и поставщику фасадных панелей ИП Мун, который провел добровольную сертификацию данного стройматериала. По результатам экспертизы применяемой при капитальном ремонте «Кораблика» металлической фасадной панели присвоен класс пожарной опасности Г1 (слабо горючий). В соответствии с требованием Технического регламента о пожарной безопасности на таких объектах могут быть использованы только стройматериалы класса НГ (негорючий).
Как пояснили в УКС Южно-Сахалинска, были проведены натурные пожарные испытания всей фасадной системы. Имеется экспертное заключение, что материалы относятся к классу негорючих и могут применяться при ремонте фасадов социальных учреждений, в том числе и детских садов - что соответствует проектной документации данного объекта.
- Так как существуют разночтения в технической документации, я приказываю остановить все работы по ремонту фасада до тех пор, пока не буду уверен, что этот материал соответствует всем требованиям пожарной безопасности и может применяться при ремонте детского сада, - подчеркнул Сергей Надсадин. - Каждый из вас должен понимать свою ответственность и масштаб вопроса, ведь это социальный объект и речь идет о безопасности детей.
Для того чтобы поставить точку в споре строителей, и главное - не затягивать ремонт сада, окончания которого ждут более 200 малышей, Сергей Надсадин поручил организовать независимую экспертизу и получить заключение, подтверждающее соблюдение требований пожарной безопасности. Технический заказчик в лице УКС Южно-Сахалинска обязал подрядчика строительных работ осуществить все процедуры за свой счет и максимально оперативно.
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