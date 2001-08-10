Известные отечественные журналисты поделятся опытом с коллегами на Медиафоруме российских островов

В апреле на Сахалин приедут признанные эксперты в сфере телевидения, радиовещания, электронных и печатных СМИ. Они дадут коллегам мастер-классы по достижению успеха в профессии, подискутируют по актуальным вопросам.

На одном из них участникам предложат сыграть в игру, которая научит журналистов комбинировать инфоповоды и стили подачи. Преподаватель института издательского дела и журналистики Высшей школы печати и медиаиндустрии Татьяна Попова проведет тренинг «Мультимедийный бариста». Это интерактивная игра, где каждый автор, журналист и блогер похож на мастера кофейных дел.

- Как мы этого добьемся? Будем экспериментировать, как бариста, который для получения вкусного напитка смешивает разные сорта кофе, воду и другие ингредиенты. Мы попробуем поработать с мультимедийными форматами, информационными поводами и стилями подачи, - рассказывает эксперт.

- Я посетил практически все регионы России, но не бывал на Сахалине, - говорит Владимир Касютин, лауреат премии «Золотое перо России», главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок». - Интересны само место и то, чем живут местные журналисты. На форум я привезу наши журналы, книги с опытом лучших изданий России. Мы обсудим, как сегодня живёт и решает проблемы российская пресса, проанализируем местные издания.

- Впервые побывал на Сахалине в прошлом году, - отмечает Всеволод Пуля, главный редактор международного проекта Russia Beyond телеканала RT. - Полюбил этот остров и его жителей. От мероприятия жду драйва, эмпатии и столкновения мнений - только в конфликтных дискуссиях мозг работает в полную силу. А поговорить нам будет о чем. Я планирую провести мастер-класс о живом тексте для студентов и представить свое видение современной редакции для работающих коллег.

Председатель комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Игорь Потоцкий планирует рассказать коллегам о том, с какими инициативами в интересах отрасли уже выступил возглавляемый им комитет. Также он обсудит с участниками форума вопросы, требующие, по их мнению, немедленного решения.

Константин Выборнов, пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России проведет мастер-классы для спортивных журналистов. В течение двух дней он будет делиться своими знаниями и опытом с молодыми коллегами. Впоследствии они смогут использовать полученную информацию при подготовке и проведении первых международных спортивных игр «Дети Азии».

12 апреля в Южно-Сахалинске стартует первый Медиафорум российских островов, в котором примут участие СМИ из различных регионов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Основная миссия форума – позиционирование островных территорий России как перспективных для реализации общественных и экономических инициатив, личностного роста, комфортного проживания. В число задач форума, в частности, входят: развитие информационного сообщества Сахалинской области и Дальнего Востока России, объединение журналистского сообщества региона, укрепление профессиональных связей с медиасообществом стран АТР.