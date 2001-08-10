Все социальные учреждения, находящиеся в районах отключения, обеспечены питьевой водой

Все социальные учреждения, находящиеся в районах отключения ХВС, обеспечены питьевой водой. Сегодня утром ее подвоз осуществлен в 4 детских сада (№49, 16, 10, 22), а также городской родильный дом, гинекологическое отделение и психиатрическую больницу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Напомним, в результате аварии на магистральном водоводе без холодной воды осталось несколько микрорайонов центральной части Южно-Сахалинска. Сейчас утечку устраняют аварийные бригады и техника МКП «Городской водоканал». Ситуация находится на контроле мэра города Сергея Надсадина.

Подвоз воды в социальные учреждения будет организован до тех пор, пока не восстановится водоснабжение. Ориентировочное время возобновления ее подачи — 14.00. Работы осложнены узкой дорогой в месте аварии и плотной частной жилой застройкой.

Частные заявки на подвоз воды могут оставить и жители многоквартирных домов. В водоканале отмечают, что ее людям будут подвозить после того, как водою обеспечат социальные учреждения. Оставить заявку на подвоз южносахалинцы могут по телефону диспетчерской службы МКП «Городской водоканал» 72-32-40.

Также напоминаем, что о ситуациях с перебоями водоснабжения и утечках можно сообщать по номеру диспетчерской службы департамента городского хозяйства 300-475.