Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2018
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11:16, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Все социальные учреждения, находящиеся в районах отключения, обеспечены питьевой водой

Все социальные учреждения, находящиеся в районах отключения ХВС,  обеспечены питьевой водой. Сегодня утром ее подвоз осуществлен в  4 детских сада (№49, 16, 10, 22), а также  городской родильный дом, гинекологическое отделение и психиатрическую больницу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации города.

Напомним, в результате аварии на  магистральном водоводе без  холодной воды осталось несколько микрорайонов   центральной части Южно-Сахалинска.  Сейчас утечку устраняют аварийные бригады и техника МКП «Городской водоканал».   Ситуация находится на контроле мэра города Сергея Надсадина.

Подвоз воды в социальные учреждения будет организован до тех пор, пока не  восстановится  водоснабжение. Ориентировочное время возобновления ее подачи —  14.00.  Работы осложнены узкой дорогой в месте аварии и плотной частной жилой застройкой.

Частные заявки  на подвоз воды могут оставить и жители многоквартирных домов. В водоканале отмечают, что ее людям будут подвозить после того, как водою обеспечат социальные учреждения. Оставить заявку на подвоз южносахалинцы могут по телефону диспетчерской службы МКП «Городской водоканал» 72-32-40.

Также напоминаем, что о ситуациях с перебоями  водоснабжения и утечках можно сообщать по номеру диспетчерской службы департамента городского хозяйства 300-475.

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