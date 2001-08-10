На Сахалине и Курилах готовятся к Дню Победы

Заседание регионального организационного комитета «Победа» провел губернатор Олег Кожемяко. Он поставил перед участниками мероприятия задачу – сделать все возможное, чтобы всенародный праздник на Сахалине и Курилах был отмечен на высоком уровне и без происшествий. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора и правительства области.

Губернатор подчеркнул, что жители Сахалинской области должны иметь возможность увидеть военный парад, выставку военной техники, концерты. Глава региона поручил проработать вопрос онлайн трансляции праздничных мероприятий, чтобы их могли посмотреть все желающие, в том числе люди маломобильные и с особенностями здоровья.

- Во время парада в День Победы нужно организовать массовую аудио- и видеотрансляцию, - сказал Олег Кожемяко. - Люди идут на праздник семьями, среди них много пожилых, детей. Все они должны получить возможность наблюдать за парадом если не лично, то хотя бы с помощью техники.

Особое внимание участники мероприятия уделили состоянию памятников воинской славы, которых на территории области насчитывается 159. Среди них 53 охраняемых государством объекта культурного наследия. По данным государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Сахалинской области, все памятники находятся в удовлетворительном или хорошем состоянии. Тем не менее, после схода снега муниципалитеты их обследуют, оперативно устранят выявленные проблемы, а также проведут уборку и благоустройство прилегающих территорий.

Весной в Сахалинской области стартуют поисковые работы на местах боев времен Второй мировой войны. С 1987 года силами поисковиков обнаружены и с почестями захоронены свыше трехсот человек. В частности, уже несколько лет работы ведутся на острове Шумшу, где в августе 1945 года велись ожесточенные бои. Прошлым летом здесь обнаружены останки 47 советских воинов, сообщил Артем Бандура, руководитель регионального отделения «Поискового движения России».

- С помощью современного оборудования, приобретенного при поддержке областных властей, мы находили павших, в том числе и на глубине до полутора метров, - сказал он. – В прошлом году установили имена трех погибших солдат. Связались с их родственниками. По просьбе родных останки воинов отправлены на материк для захоронения на родине.

Еще одна точка ежегодных поисковых работ - Смирныховский район на Сахалине. Кроме взрослых, в них принимают участие и сахалинские школьники.

Региональные власти будут и далее помогать поисковым организациям области, в том числе материально, сказал губернатор, подчеркнув значимость этой работы для патриотического воспитания молодежи. Если в прошлом году на поисковые мероприятия было направлено 5,2 миллиона рублей, то в этом сумма увеличилась на миллион.