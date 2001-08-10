Автобусный маршрут № 71 Южно-Сахалинска будет ходить до Северного городка

По многочисленным просьбам жителей планировочного района Ново-Александровск в администрации города принято решение о продлении маршрута № 71 до КПП «Северный городок». Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

С понедельника, 2 апреля, данные автобусы будут ходить по следующему маршруту: п/р Лиственничное (пост ГИБДД) - пр. Мира - пр. Коммунистический - ул. Ленина - ул. Дружбы (п/р Луговое) - ул. Советская (п/р Ново-Александровск) - пер. Горького - ул. 2-я Хабаровская - КПП «Северный городок», без заезда по ул. Больничной на ул. Комсомольскую. Таким образом, 71-й маршрут становится дублером маршрута № 10, позволяя всем желающим добираться как из северных, так и из южных районов города до основных культурных и социальных учреждений. Это, в частности, ККЗ «Октябрь», Международный театральный центр им. А.П. Чехова, музей книги «Остров Сахалин» и др. Отметим, что число автобусов и количество рейсов на маршруте № 71 будут увеличены: с 6 до 11 автобусов и с 31 до 48 рейсов в день.

Также сообщаем, что со 2 апреля введенные ранее дополнительные рейсы на Синегорск станут постоянными. Напомним, 2 недели назад также по просьбам жителей села было увеличено количество рейсов и автобусов на маршруте Южно-Сахалинск - Синегорск.