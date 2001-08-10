Больше 100 сахалинцев сдали ЕГЭ по математике

Досрочный период единого государственного экзамена 2018 года продолжается. 30 марта проходил ЕГЭ по математике. Экзамен пришли сдавать более 100 человек. Базовую математику сдавали 2 участника ЕГЭ, профильную – 99. Среди них выпускники прошлых лет из Южно -Сахалинска, Анивы, Долинска, Невельска, Холмска, Томари и Тымовска. Экзамен проходил на базе СОШ № 13 г. Южно-Сахалинска. Нарушений и технологических сбоев не зафиксировано.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года в соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики.

Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

- ЕГЭ по профильной математике объединяет школьный выпускной экзамен и вузовский вступительный. В этом году профильную математику в досрочный период сдает большое количество сахалинцев. Это говорит о том, что многие из них собираются поступать на специальности технической направленности. В островном регионе специалисты такого профиля очень востребованы, - отметила член государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области Елена Шишова.

На выполнение экзамена профильного уровня в общей сложности отводится 3 ч.55 мин. Чтобы сдать экзамен, нужно набрать как минимум 27 баллов по 100-балльной шкале. Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Все задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.

Сегодня общественный контроль за ходом проведения ЕГЭ в СОШ №13 вели 10 сахалинских студентов.

- Мы следим за соблюдением всех положенных процедур во время ЕГЭ. Чтобы экзамены проходили честно во всех 12 экзаменационных аудиториях видеонаблюдение работает только в онлайн-режиме. Кроме того, в экзаменационном пункте подавляют мобильную связь. У каждого нашего студента имеется федеральный бланк-контроля, который мы заполняем после каждого экзамена. Затем, сводный отчет отправляется в Москву. Все очень строго и серьезно, - рассказывает студентка Анастасия Тузлукова из регионального отделения Российского союза молодежи.

В 2014 году Российский союз молодежи (РСМ) и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого была организована работа Корпуса общественных наблюдателей из числа студентов.

В 2018 году досрочная волна сдачи ЕГЭ началась 21 марта с экзаменов по географии и информатике. 23,26 и 28 марта прошли экзамены по русскому языку, истории, химии и иностранному языку (устная часть). Следующий экзамен пройдет 2 апреля. В этот день участники будут сдавать биологию и физику. Напомним, что досрочная волна ЕГЭ продлится до 11 апреля.

По предварительным заявлениям в досрочный период экзамены намерены сдавать около 300 выпускников прошлых лет и студентов островных учреждений профессионального образования. Для проведения экзаменационной кампании досрочного этапа в регионе организовано 5 пунктов приема экзаменов.