Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2018
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14:57, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Больше 100 сахалинцев сдали ЕГЭ по математике

Больше 100 сахалинцев сдали ЕГЭ по математике

Досрочный период единого государственного экзамена 2018 года продолжается. 30 марта проходил ЕГЭ по математике. Экзамен пришли сдавать более 100 человек. Базовую математику сдавали 2 участника ЕГЭ, профильную – 99. Среди них выпускники прошлых лет из Южно -Сахалинска, Анивы, Долинска, Невельска, Холмска, Томари и Тымовска.  Экзамен проходил на базе СОШ № 13 г. Южно-Сахалинска. Нарушений и технологических сбоев не зафиксировано.

ЕГЭ по математике был разделен на базовый и профильный уровни с 2015 года в соответствии с Концепцией развития математического образования в Российской Федерации и по предложению Ассоциации учителей и преподавателей математики.

Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.

- ЕГЭ по профильной математике объединяет школьный выпускной экзамен и вузовский вступительный. В этом году профильную математику в досрочный период сдает большое количество сахалинцев. Это говорит о том, что многие из них собираются поступать на специальности технической направленности. В островном регионе специалисты такого профиля очень востребованы, -  отметила член государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области Елена Шишова.

На выполнение экзамена профильного уровня в общей сложности отводится 3 ч.55 мин. Чтобы сдать экзамен, нужно набрать как минимум 27 баллов по 100-балльной шкале. Экзаменационная работа по математике базового уровня включает в себя 20 заданий, на ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). ЕГЭ по математике базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла. Все задания направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях.

Сегодня общественный контроль за ходом проведения ЕГЭ в СОШ №13 вели 10 сахалинских студентов.

- Мы следим за соблюдением всех положенных процедур во время ЕГЭ. Чтобы экзамены проходили честно во всех 12 экзаменационных аудиториях видеонаблюдение работает только в онлайн-режиме. Кроме того, в экзаменационном пункте подавляют мобильную связь. У каждого нашего студента имеется федеральный бланк-контроля, который мы заполняем после каждого экзамена. Затем, сводный отчет отправляется в Москву. Все очень строго и серьезно, - рассказывает студентка Анастасия Тузлукова из регионального отделения Российского союза молодежи.

В 2014 году Российский союз молодежи (РСМ) и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки РФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого была организована работа Корпуса общественных наблюдателей из числа студентов.

В 2018 году досрочная волна сдачи ЕГЭ началась 21 марта с экзаменов по географии и информатике. 23,26 и 28 марта прошли экзамены по русскому языку, истории, химии и иностранному языку (устная часть). Следующий экзамен пройдет 2 апреля. В этот день участники будут сдавать биологию и физику. Напомним, что досрочная волна ЕГЭ продлится до 11 апреля.

По предварительным заявлениям в досрочный период экзамены намерены сдавать около 300 выпускников прошлых лет и студентов островных учреждений профессионального образования. Для проведения экзаменационной кампании досрочного этапа в регионе организовано 5 пунктов приема экзаменов.

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