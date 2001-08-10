Сахалинские волонтеры примут участие в крупномасштабных мероприятиях

Волонтерский корпус Сахалинской области примет участие в большинстве крупномасштабных мероприятий. Его численность вплотную приблизилась к тысяче человек, которые проводят десятки различных акций и мероприятий, а впереди молодых ребят и девушек ждут многочисленные дела и увлекательные события, отметили на заседании регионального организационного комитета по проведению года добровольца (волонтера).Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Основной задачей в этом году является подготовка волонтерского корпуса для VI Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills), который пройдёт с 8 по 12 августа 2018 года в Южно-Сахалинске. Планируется, что в его проведении примут участие более 400 волонтёров, как из числа добровольцев островного региона, так и из субъектов Российской Федерации. В будущем году состоится еще одно масштабное событие - первые зимние международные игры «Дети Азии-2019», в организации которого будет необходима помощь уже более 1000 добровольцев.

Для того, чтобы успешно провести такие масштабные мероприятия, добровольцы Сахалинской области проходят конкурсные отборы и посещают международные и всероссийские молодёжные образовательные слёты, такие как: в Красноярске – всероссийская смена «Добровольцы России» и форум «ТИМ Бирюса», Дальневосточный форум «Амур» в Хабаровском крае, «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области и «Таврида» в Республике Крым.

- От качества подготовки волонтеров, их внимания к гостям и участникам мероприятий, умения создать атмосферу праздника будет завесить успех столь важных для Сахалинской области и России событий. Поэтому на территории региона будет внедрен общероссийский стандарт поддержки добровольчества, который позволит создать единые подходы к его развитию и обеспечит необходимые для этого условия, - сказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, возглавивший заседание оргкомитета.