Сахалинские аграрные и туристические проекты высоко оценило агентство стратегических инициатив

Накануне на остров прибыла делегация автономной некоммерческой организации во главе с генеральным директором Светланой Чупшевой. Агентство регулирует вопросы поддержки инициатив бизнеса и улучшения делового климата в регионах страны. На Сахалине гости ознакомились с проектами двух территорий опережающего развития «Южная» и «Горный воздух», дав им положительную оценку. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора области.

«Совхоз «Тепличный» – одно из ведущих хозяйств страны - всего за несколько лет совершило мощный технологический прорыв. На площади 8 гектаров был построен современный комплекс по выращиванию овощей защищенного грунта. Он не имеет аналогов на Дальнем Востоке ни по масштабу, ни по примененным технологиям. Предприятие, ставшее резидентом ТОР «Южная», теперь ежегодно выпускает около 7 тысяч тонн овощей и практически полностью обеспечивает потребности сахалинцев и курильчан. В сезон массового сбора излишки продукции поставляются в другие регионы Дальнего Востока – Хабаровский и Приморский края.

- Технология производства соответствует мировым стандартам: современное оборудование следит за световым режимом и регулирует микроклимат. Урожайность высокая - по огурцам она порой превышает 120 килограммов с квадратного метра, а по всем культурам, в среднем - 80 килограммов, - рассказал гостям исполняющий обязанности генерального директора предприятия Павел Бутков. - Недавно к нам приезжал селекционер из Нидерландов. Осмотрев теплицы, он был удивлен тем, насколько точно в российской глубинке выдерживается технология выращивания овощей и какой результат достигается. Даже в развитой Германии он скромнее. Высокая эффективность производства позволила нам добиться самых низких по Дальнему Востоку цен на огурцы защищенного грунта - от 120 рублей за килограмм.

Суммарный объем инвестиций по проекту строительства тепличного комплекса превысил один миллиард рублей. Помощь хозяйству оказывают областные власти, компенсируя до половины тарифа на электричество и до 20 процентов на газ для местной котельной. Благодаря поддержке хозяйство уверенно строит планы на будущее – возвести еще один блок теплиц, расширить перечень выращиваемых культур и увеличить поставки на рынок тех видов продукции, которые пользуются повышенным спросом у жителей. Это томаты и огурцы, обладающие улучшенными вкусовыми характеристиками.

Другой аграрный проект успешно реализуется в окрестностях села Троицкого. Компания «Грин Агро-Сахалин» - еще один резидент территории опережающего развития «Южная» - при поддержке региональных властей завершает здесь возведение животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада. Предприятие станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Его вторая очередь, рассчитанная также на 1900 животных, разместится в селе Березняки.

Для содержания скота выбрана беспривязная система, не требующая его выпаса. Такая относительная свобода для коров, как показала практика, хорошо сказывается на их продуктивности. Дополнительный комфорт создают поилки с подогревом и даже маятниковые щетки-чесалки. На комплекс недавно завезли начальную партию животных - 222 коровы голштинской породы.

В состав первой очереди фермы помимо 2 коровников вошли 9 телятников, доильно-молочный блок, лечебница, комплекс по хранению зерна и производству комбикормов, родильное отделение, котельная, очистные сооружения, машинно-тракторный двор, сенажные и силосные траншеи, а также молокозавод.

- Это будет предприятие полного цикла – от заготовки кормов до молочного производства, - сообщил Владимир Балухта, исполнительный директор компании. – Наша гордость – молокозавод. Ежегодно он будет перерабатывать около 30 тысяч тонн молока. Всего в стране заводов с таким современным оборудованием – не более пяти.

Посетив сахалинские аграрные предприятия и ознакомившись с реализуемыми там инвестиционными проектами, генеральный директор агентства стратегических инициатив отметила их высокую социальную значимость.

- Считаю, что оба проекта очень важны для Сахалина, расположенного в сложных природно-климатических условиях, которые затрудняют ведение сельского хозяйства. Они нацелены на повышение качества жизни островитян. Жители получают возможность круглогодично иметь у себя на столах свежие овощи и молочную продукцию, - сказала Светлана Чупшева. – - Я впервые на Сахалине, областной центр меня впечатлил уже по дороге из аэропорта. Строятся новые здания, развивается социальная инфраструктура, чувствуется движение вперед, - поделилась она ощущениями от региона.

Положительную оценку глава некоммерческой организации дала и проектам, реализуемым в рамках второй территории опережающего развития «Горный воздух». Одноименный горнолыжный курорт уже сегодня признан экспертами лучшим на Дальнем Востоке и в Сибири. В последние годы его площадь значительно расширилась. Построены новые канатные дороги и трассы, оборудованы парковки у подножия горы Большевик. Результат – рекорды посещаемости. В этом году только за новогодние праздники комплекс посетили более 33 тысяч человек, что более чем вдвое выше показателей 2016 года.

Сопровождавший на объектах делегацию гостей губернатор региона Олег Кожемяко отметил региональное правительство продолжит совместную работу с агентством стратегических инициатив по ряду направлений. В деловой сфере – это внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и совершенствование работы региональных институтов развития. В образовании – распространение опыта детских технопарков «Кванториум» на районы области, а также проведение этим летом финала национального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы».