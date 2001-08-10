Проект «Здоровые дети – здоровое общество» стартовал на Сахалине

В Сахалинской области началась реализация проекта «Здоровые дети – здоровое общество». Специалисты центра медицинской профилактики начали его внедрение с дошкольных учреждений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве здравоохранения.

Знакомство с азами здорового образа жизни началось с детского сада №44 «Незабудка» областного центра. Дошколятам в игровой форме рассказали о здоровом образе жизни – из стишков и загадок дети узнали о полезных привычках – чистить зубы, делать гимнастику, есть овощи и фрукты. Еще не зная о принципах ЗОЖ «по-взрослому», малыши продемонстрировали серьезные знания и понимание негативного влияния микробов на организм, недостаточной физической активности.

- Заложенные в детстве знания останутся в памяти на всю жизнь. Сейчас видим, как много стало сахалинцев, занимающихся спортом. Дети копируют поведение родителей, и для них останется нормой на всю жизнь физическая активность, здоровые привычки. Даже такие маленькие дети знают, что нужно сохранять стройность, здоровье зубов. Это идет от родителей, воспитателей, врачей. Нужно активнее продвигать эти идеи, чтобы вырастить здоровое поколение, - рассказала заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Елена Столярова.

Проект охватывает воспитанников детских садов и школ. К разным возрастным группам применяются различные подходы. К самым юным – игровые уроки гигиены, более старшим детям рассказывают о необходимости воздерживаться от вредных привычек. Именно в школьном возрасте у подрастающего поколения формируется интерес к пагубным увлечениям. Как показывает анонимное анкетирование школьников – 40% детей являются пассивными курильщиками у себя дома. Этому способствует курение и распространение табачного дыма от родителей. С беседами на эти темы специалисты центра профилактики придут и на родительские собрания. В дальнейшем проект планируется также распространить и на районы Сахалинской области.