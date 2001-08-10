Десятки сахалинцев приняли участие в первом областном слёте студенческих отрядов

В минувшие выходные база отдыха «Таранай» Анивского района стала местом притяжения десятков студентов высших и средне-специальных учебных заведений области. Более сорока учащихся прошли курс молодого бойца под патронатом специалистов из Приморья, имеющих за плечами огромный опыт работы в студенческих отрядах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.

Прежде чем приступить к занятиям гости начали с азов. Как оказалось, островная молодёжь имела небольшое представление о студенческих отрядах. У некоторых ребят сложилось ложное мнение, что это всего лишь дешёвая рабочая сила. Приморцы убедили их в обратном, открыв большие перспективы на будущее. Они рассказали для чего предназначено движение, когда оно появилось и какую несёт пользу обществу. На примере личного опыта специалисты объяснили, как сформировать отряд и активизировать его деятельность, как трудоустроиться и многое другое.

Комиссар приморского отделения молодёжной всероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) Алексей Яковлев посвятил этому движению около 15 лет. В своё время по линии РСО он участвовал в строительстве космодрома «Восточный».

- Студенческий отряд – это такая уникальная форма, где ты можешь, во-первых, позиционировать себя, как активная личность, заниматься каким-то социально значимым делом, помогать людям, университету и т.д. Плюс ко всему это даёт возможность провести лето не просто лёжа на диване, а заработать денег, получить опыт работы по своей профессии и не только, - отметил Алексей Яковлев.

Студентка института естественных наук и техносферной безопасности Сахалинского Государственного Университета (СахГУ) Полина Проценко состоит в педагогическом отряде «Прибой». На слёт приехала, чтобы повысить свои знания о работе в студенческих отрядах.

- Я узнала много нового – о построениях, об иерархии и должностях в отрядах и многих других вещах. Спикеры всё объясняли доходчиво и интересно. Сейчас в своём отряде я состою, как «боец», но в ближайшем будущем хочу переквалифицироваться в «методиста». Полученные знания мне помогут в этом, - поделилась впечатлениями от учёбы Полина. – Движение студенческих отрядов очень важно в наше время. Оно даёт возможность учащимся не только заработать денег, но и набрать трудовой стаж.

- Теперь, получив багаж знаний, студенты смогут набрать в своём учебном заведении толковую команду и вместе полноценно готовиться к летнему трудовому семестру на Сахалине, либо поехать в Приморье и там поработать, - добавил комиссар Яковлев.

На церемонии закрытия мероприятия юным добровольцам вручили сертификаты об участии в региональном слёте сахалинских студенческих отрядов. С успешным прохождением учёбы бойцов поздравил заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики области Егор Умнов.

- Одной из задач, которую ставит перед собой министерство, это активная поддержка и развитие молодёжных общественных организаций. С помощью этого можно эффективно развивать молодёжную политику. И конечно, российские студенческие отряды являются одним из ключевых рычагов совершенствования данного направления. Наша цель - возродить это движение на территории Сахалинской области, - сказал замминистра.

Он добавил, что на сегодняшний день в стране свыше 200 тысяч молодых людей трудятся в студенческих отрядах и помогают реализовывать различные масштабные проекты. Сегодня островной регион динамично развивается и заинтересован в привлечении молодёжи к участию в глобальных проектах.

- Со своей стороны мы будем и дальше организовывать такие площадки и проводить семинары с интересными людьми. Самых активных из вас будем направлять в школы командиров и комиссаров студенческих отрядов не только Дальневосточного федерального округа, но и других регионов страны. Уже сейчас ведётся работа с крупными островными предприятиями, которые заинтересованы в привлечении молодых перспективных кадров. Для студентов это хорошая возможность проявить себя и получить новые интересные компетенции, для работодателя - подобрать будущий персонал, - добавил Егор Умнов.

Областной слёт студенческих отрядов организован благодаря совместной работе министерства спорта, туризма и молодёжной политики региона и Сахалинского государственного университета.