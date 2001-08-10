54 сахалинца сегодня написали тест ЕГЭ

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2018 года, 2 апреля в досрочный период проходят экзамены по физике, биологии и иностранному языку (письменная часть). На Сахалине экзаменационные работы в этот день писали 54 человека. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Напомним, что на письменную и устную части ЕГЭ по иностранному языку поделили в 2015 году.

- Если участник экзамена сдает устную и письменную части, то у него есть возможность получить 100 баллов (письменная часть оценивается максимум в 80 баллов, устная часть - в 20 баллов). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранному языку составляет 22 балла, - рассказывает Елена Шишова член государственной экзаменационной комиссии Сахалинской области.

На сегодняшнем экзамене, соблюдение установленного регламента и порядка контролировали члены государственной экзаменационной комиссии, сотрудники регионального министерства образования и аккредитованные общественные наблюдатели. Экзамены прошли без технологических сбоев и нарушений.

В период досрочного этапа сдачи ЕГЭ во всех пунктах проведения экзамена в онлайн-режиме ведется видеонаблюдение, а контрольные измерительные материалы и бланки для участников распечатываются непосредственно в аудиториях за несколько минут до начала ЕГЭ. По завершении экзамена бланки с ответами участников сканируются в экзаменационном пункте и сразу попадают в Региональный центр обработки информации.

Свои результаты участники экзаменов смогут узнать не позднее 16 апреля 2018 года.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной – с 28 мая по 2 июля. 4 апреля пройдут экзамены по обществознанию и литературе. По предварительным заявлениям в них планируют принять участие 187 выпускников прошлых лет.