Участников Медиафорума российских островов ожидают больше 35 секций и встречи с федеральными спикерами

Обновленный вариант программы первого международного Медиафорума российских островов появился на официальном сайте мероприятия. Участников события ожидают более 35 секций, встречи с экспертами федерального уровня, а также деловые игры и воркшопы. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе проекта.

В первый день Медиафорума, 12 апреля, в Сахалинском государственном университете пройдут более 20 секций. Среди тем, которые обсудят участники:

— Новая экономическая политика на Дальнем Востоке;

— Острова «дальневосточных гектаров» - перспективы, идеи, решения;

— Печатные СМИ: перспективы развития;

— Городские новости в радиоэфире: новые форматы;

— Эфир или интернет: новые возможности для ТВ в эпоху цифровизации;

— Международное сотрудничество в информационном пространстве;

— Освещение спортивных мероприятий;

— НаучПОП: Наука доступным языком;

— Внутренняя и внешняя коммуникация университета. Организация работы пресс-службы;

В качестве спикеров на секциях Медиафорума выступят федеральные эксперты: пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов, тележурналист, комментатор отдела корреспондентов ОАО «Первый канал» Антон Верницкий, главный редактор Beyond The Headlines Всеволод Пуля, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, генеральный директор телевизионной компании «СТП КОНТЕНТ» Игорь Потоцкий, руководитель комплексных проектов ТАСС Константин Шимбирев, заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций на Дальний Восток Сергей Нехаев, генеральный директор компании «Имидж-Контакт» Михаил Омский.

12 апреля на полях форума пройдет торжественная презентация проекта «Медиашкола «Дальневосточный репортер», где руководство бесплатной школы журналистики объявит о завершении отбора претендентов и дату начала обучения.

Второй день первого международного Медиафорума российских островов, 13 апреля, начнется с пресс-конференции губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

После начнется насыщенная программа – более 25-ти секций, на которых участники обсудят следующие темы:

— Региональная информационная политика. Опыт дальневосточных регионов;

— Мемы в Медиа. Как использовать «веселые картинки» для любого контента;

— Возможности соцсетей для СМИ;

— Правовые новеллы для журналиста;

— Новые возможности для развития некоммерческого сектора;

— SMM, как неотъемлемая часть бизнес-процесса компании.

Следите за обновлением программы на сайте медиафорумсахалин.рф.