Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели

Сотрудники Углегорской городской прокуратуры и территориального отделения надзорной деятельности провели проверку в трёхэтажном здании «Универмага», который является самым крупным торговым комплексом в Углегорске.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, инспектор государственного пожарного надзора и сотрудник прокуратуры проверили работу пожарной сигнализации, систем оповещения, доступность эвакуационных выходов, наличие огнетушителей и планов эвакуации. Без внимания специалистов не осталось ни одного помещения в «Универмаге». В результате был обнаружен ряд нарушений технического характера.

Ещё одной важной задачей была проверка и оценка знаний сотрудниками торгового комплекса правил пожарной безопасности. В любом месте с массовым пребыванием людей работники должны уметь быстро организовать выход находящихся в здании и знать, как пользоваться первичными средствами тушения огня. Ответы на вопросы «Что вы будете делать при возникновении пожара?», «Где находится запасный выход?» и т.п. позволили сотрудникам правоохранительных органов получить представление об уровне знаний персоналом порядка действий в случае пожара.

На следующем этапе знания и умения персонала были проверены в ходе учебной тревоги. Условное возгорание в рамках тренировки по эвакуации находящихся в здании людей было определено у главного входа на первом этаже. Тренировка показала, что персонал торгового центра допускал ошибки во время эвакуации. Наиболее абсурдной была попытка эвакуироваться непосредственно через «очаг» пожара.

«Персонал слабо понимает, что нужно делать в случае возникновения пожара, и вообще, судя по увиденному, не осознаёт, насколько увеличивается опасность из-за неправильных действий. При общении с коллективом предприятия мы ответили на все поступившие вопросы. И даже показали, как пользоваться огнетушителем – об этом попросил один из работников. Впечатление от увиденного в ходе проверки тяжёлое. Инструктажи по пожарной безопасности в торговом центре проводятся, мягко говоря, «спустя рукава», а тренировки случаются крайне редко. Самое плохое, собственник сам, видимо, не отдаёт себе отчёт, что правила безопасности написаны кровью и их соблюдение на объекте с массовым пребыванием людей является одной из главных задач руководителя» - рассказал главный государственный инспектор Углегорского района по пожарному надзору Сергей Сомов.

Всем выявленным в ходе проверки недостаткам компетентными органами будет дана правовая оценка и приняты меры по их устранению. Напомним, масштабные проверки торговых предприятий с массовым пребыванием людей проводятся в рамках поручения Генеральной прокуратуры РФ по всей стране.