Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2018
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Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
13:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В четырех районах Сахалина могут сойти лавины

По информации Регионального противолавинного центра ФГБУ «Сахалинское УГМС», 4 апреля на лавиноопасных участках Невельского, Холмского, Углегорского, Долинского районов и Южно-Сахалинска прогнозируется риск схода снежных масс.

Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

На остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.

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