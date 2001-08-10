На Шикотане откроют два новых рыбоперерабатывающих завода

В селе Крабозаводском продолжается возведение современного комплекса по переработке рыбы. Пуск его первой очереди состоится в октябре этого года. А летом, как ожидается, в другом селе Шикотана – Малокурильском - развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы. Об этом ТИА «Острова» сообщил пресс-секретарь губернатора Сахалинской области.

Реализация двух проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 миллиардов рублей частных инвестиций.

В бухте Крабовой для нового производства уже построили уникальный грузоперевалочный причал понтонного типа. Обрабатываться здесь могут сразу два промысловых судна. Улов из охлаждаемых трюмов бережно перекачивается на берег по специальным рыбоканалам. Такая технология позволяет сохранять высокое качество продукции.

Рыбокомбинат «Крабозаводское» сегодня снабжает всю страну замороженной рыбой. С прошлого года здесь наладили производство консервов и теперь ежедневно выпускают до 8 тысяч банок с печенью трески и минтая. Всего в 2017-ом завод принял в обработку 23 тысячи тонн сырца. С вводом второй производственной линии эти объемы значительно вырастут.

- Сегодня существующие мощности полностью загружены. С запуском второго завода мы сможем дополнительно перерабатывать до 900 тонн рыбы – минтая, скумбрии и дальневосточной сардины - сельди иваси. Предприятие станет самым современным на Курильских островах. Установим там лучшее на сегодняшний день технологическое оборудование из Германии и Исландии. Дополнительно к четырёмстам имеющимся будет создано 120 рабочих мест, - рассказал Владимир Бочарников, генеральный директор компании «Курильский рыбак». – На территории предприятия также разместится жиромучное производство на 20 тонн в сутки и общежитие для рыбообработчиков. В рамках реализации проекта мы намерены приобрести еще одно промысловое судно.

По оценкам строителей, новое предприятие уже готово на треть. Установлена основа цеха - многоуровневый каркас, ведется поэтапная заливка бетона.

- К сентябрю мы должны запустить первую очередь завода. Это линия разделки минтая. Рыба будет перерабатываться в тушку без головы и филе. Отходы пойдут на туковое производство, - рассказал глава компании-подрядчика АО «Гидрострой» Юрий Светликов.

Второе современное для Шикотана и всей Сахалинской области предприятие появится в селе Малокурильском. Его возведение, как ожидается, начнется предстоящим летом. Проект стал якорным для территории опережающего развития «Курилы». Основой комплекса по выпуску мороженой и охлажденной рыбопродукции, а также консервов станет существующий рыбокомбинат «Островной».

В рамках проекта планируется построить новый консервный завод, запустить линии по глубокой переработке рыбы и производству рыбной муки, морозильный склад на 15 тысяч тонн и две роботизированные морозильные установки. Будет создано более 700 новых рабочих мест.

Значимость обоих проектов, которые имеют ключевое значение для развития курильской экономики и создания комфортных условий жизни на островах, высоко оценил губернатор региона Олег Кожемяко. Во время поездки в Южно-Курильский район он осмотрел строящиеся производственные мощности. Для будущих работников заводов, отметил он, принято решение о строительстве необходимого арендного жилья.

- С вводом на Курилах новых перерабатывающих заводов, строительством социальных объектов и жилья, дорог, улучшением транспортной доступности этих территорий последовательно решаются вопросы, копившиеся здесь годами. В конечном итоге острова должны обрести совершенно иной современный облик, - подчеркнул глава области.

Строительство новых рыбоперерабатывающих заводов на острове Шикотан ведется в рамках выполнения задачи по развитию отрасли, которую поставил Президент России Владимир Путин. Глава государства дал поручение федеральному министерству рыбного хозяйства насытить внутренний рынок страны качественной, разнообразной рыбной продукцией по доступным ценам.