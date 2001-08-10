Тихоокеанское
информационное агентство
3 Апреля 2018
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15:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

16 тысяч сигарет и 152 литра алкоголя изъяли сахалинские таможенники в 2018 году

16 тысяч сигарет и 152 литра алкоголя изъяли сахалинские таможенники в 2018 году

16 тысяч сигарет и 152 литра алкоголя изъяли сахалинские таможенники с начала 2018 года. По фактам незаконного ввоза алкогольной и табачной продукции возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской таможне.

Чаще всего товары перемещаются членами экипажей судов «в личных целях», при этом объемы продукции иногда принимают коммерческие масштабы. Такие нарушения фиксируется еженедельно.

Так в конце марта таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области  выявили очередной факт незаконного ввоза  алкогольной продукции. На грузовом судне, прибывшем в порт Корсаков из порта Отару (Япония),  в тайниках были обнаружены бутылки с виски и водкой общим объемом более 45 литров.

Весь изъятый товар в части превышения допустимых норм, изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни.

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