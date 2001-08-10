16 тысяч сигарет и 152 литра алкоголя изъяли сахалинские таможенники в 2018 году
16 тысяч сигарет и 152 литра алкоголя изъяли сахалинские таможенники с начала 2018 года. По фактам незаконного ввоза алкогольной и табачной продукции возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинской таможне.
Чаще всего товары перемещаются членами экипажей судов «в личных целях», при этом объемы продукции иногда принимают коммерческие масштабы. Такие нарушения фиксируется еженедельно.
Так в конце марта таможенники совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области выявили очередной факт незаконного ввоза алкогольной продукции. На грузовом судне, прибывшем в порт Корсаков из порта Отару (Япония), в тайниках были обнаружены бутылки с виски и водкой общим объемом более 45 литров.
Весь изъятый товар в части превышения допустимых норм, изъят и помещен в камеру хранения вещественных доказательств Сахалинской таможни.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:25 Сегодня Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
09:19 Сегодня Сахалинские шахматисты поборются за путевку в Сочи
10:07 Сегодня Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
- 11:44 Сегодня Сахалинские каратисты стали вторыми на всероссийских соревнованиях «Кубок Успеха»
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
14:12 27 Марта Для хоккеистов дворца спорта «Кристалл» стартовали мастер-классы
- 10:20 27 Марта В связи с лавинной опасностью отменяются некоторые поезда
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
12:50 5 Марта Свыше 200 единиц техники расчищает Южно-Сахалинск
16:01 6 Марта Два новых дома заселили в Холмске
15:59 14 Марта Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам
- 15:15 19 Марта Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину
Выбор редакции
- 15:55 Сегодня 16 тысяч сигарет и 152 литра алкоголя изъяли сахалинские таможенники в 2018 году
- 14:47 Сегодня Островные спортсмены завоевали три медали чемпионата ДФО по смешанному боевому единоборству ММА
- 13:08 Сегодня На Шикотане откроют два новых рыбоперерабатывающих завода
- 10:07 Сегодня Для авиасообщения Сахалина с Курилами приобретут пять самолетов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?