Предпринимателям Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться финансовой поддержкой
Предпринимателям Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться муниципальной финансовой поддержкой.
Конкурсные отборы организованы в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.
Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих видов затрат:
- на открытие собственного дела;
- на осуществление деятельности в сфере инноваций;
- на приобретение оборудования.
К участию в отборах допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), состоящие на налоговом учете на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», соответствующие условиям конкурсных отборов.
Подробная информация о порядке и условиях предоставления финансовой поддержки, о формах и перечне документов доступна для ознакомления на официальном сайте администрации города по ссылкам, указанным выше.
Заявки на предоставление субсидии принимаются департаментом экономического развития администрации города Южно-Сахалинска по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, оф. 307, в срок до 25 апреля (включительно).
Справки по телефону 300 594 (доб. 2, 4).
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