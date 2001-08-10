Предпринимателям Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться финансовой поддержкой

Предпринимателям Южно-Сахалинска предлагают воспользоваться муниципальной финансовой поддержкой.

Конкурсные отборы организованы в рамках муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии.

Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих видов затрат:

- на открытие собственного дела;

- на осуществление деятельности в сфере инноваций;

- на приобретение оборудования.

К участию в отборах допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), состоящие на налоговом учете на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», соответствующие условиям конкурсных отборов.

Подробная информация о порядке и условиях предоставления финансовой поддержки, о формах и перечне документов доступна для ознакомления на официальном сайте администрации города по ссылкам, указанным выше.

Заявки на предоставление субсидии принимаются департаментом экономического развития администрации города Южно-Сахалинска по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, оф. 307, в срок до 25 апреля (включительно).

Справки по телефону 300 594 (доб. 2, 4).