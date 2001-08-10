Во дворе жилого дома Южно-Сахалинска закрыли стройку

Стройки во дворе жилого дома в 14 микрорайоне не будет. Такое решение было принято на встрече Сергея Надсадина с владельцем земельного участка, расположенного в районе домов 241б по ул. Комсомольской и Емельянова, 11а, Валентином Короткевичем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Чуть больше двух недель назад инициативная группа южносахалинцев обратилась к мэру областного центра. Жители ряда домов улиц Комсомольской и Емельянова 14-го микрорайона были обеспокоены возможной перспективой строительства многоэтажки буквально у себя под окнами на земельном участке, находящимся в частной собственности. Раньше там был недостроенный детский сад. Несколько лет назад развалины снесли, территорию огородили. А буквально месяц назад среди соседей пошли слухи о будущем строительстве. Во время встречи с горожанами Серей Надсадин встал на их сторону. Он пообещал урегулировать вопрос и не допустить точечной застройки.

В ходе диалога с Валентином Короткевичем мэр еще раз обозначил свою позицию:

- В этой ситуации я полностью на стороне горожан. Между тем, администрация Южно-Сахалинска готова в рамках правового поля предложить вам всевозможные альтернативные варианты.

Предприниматель с позицией мэра согласился, заявив, что отказался от намерения возводить в этой районе жилой дом. Сергей Надсадин поручил профильным структурам мэрии разработать дорожную карту совместных действий сторон по возвращению муниципалитету этого земельного участка. Все необходимые процедуры будут запущены уже в ближайшее время.

Что касается дальнейшего использования этой земли, здесь будет социальный объект. Департаменту архитектуры и градостроительства уже дано поручение предусмотреть его в проекте планировки этой территории, над которым как раз сейчас ведется работа.

В завершении встречи Сергей Надсадин подчеркнул: решать, что именно разместится на этом земельном участке, будут сами жители. О дате проведения общественных обсуждений горожанам будет сообщено дополнительно.