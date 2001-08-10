На Сахалине и Курилах планируют установить доплаты работающим врачам-пенсионерам
В Сахалинской области планируют установить доплаты работающим врачам-пенсионерам. Об этом на четвертой всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока», стартовавшей накануне в Южно-Сахалинске, сообщила председатель регионального правительства Вера Щербина. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.
- В стадии согласования находится законопроект, согласно которому врачам, достигшим пенсионного возраста и продолжающим работать в первичном звене, будем доплачивать по 10 тысяч рублей, - рассказала глава сахалинского правительства. – В том случае, если они проработали еще 5 лет, выплаты увеличатся до 15 тысяч рублей. А для фельдшеров и акушерок составят соответственно по 5 и 10 тысяч рублей. Такая мера поддержки вводится для того, сохранить кадровый состав в первичном звене островного здравоохранения. Поскольку на севере женщины у нас уходят на пенсию в 50 лет, а мужчины – в 55, в самом расцвете сил, и еще могут работать, имея на то желание и опыт.
Напомним, благодаря реализации кадровой программы в сфере медицины в Сахалинскую область за последние три года было привлечено 549 врачей и 612 средних медицинских работников. Большая часть специалистов получила направление в амбулаторно-поликлиническую службу. В целом обеспеченность сахалинцев и курильчан врачами сегодня самая высокая по стране – 47,1 (в РФ – 39,2).
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