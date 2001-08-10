В Сахалинской области за год отметили наибольший прирост жителей по Дальнему Востоку

В 2017 году островной регион добился лучших в федеральном округе показателей демографии. Зафиксирован рекордный коэффициент рождаемости - 12,9 на 1000 населения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

На низком уровне остается смертность. А средняя продолжительность жизни островитян достигла 68,7 лет. Такая информация прозвучала в ходе открывшейся сегодня в Южно-Сахалинске IV всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока». Она собрала более 200 участников, среди которых эксперты в области демографии, представители органов власти и общественности. В течение двух дней они обменяются опытом по вопросам сбережения здоровья, миграционной политики, социальной поддержки, роста рождаемости и укрепления семейных ценностей. Организовали мероприятие Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и правительство Сахалинской области.

У прибывшего на форум Вячеслава Потехина - многодетного отца и общественника из сахалинского Холмска - своя ответственная миссия. В прошлом году Потехины победили на всероссийском конкурсе «Семья года-2017». А сегодня – охотно делятся опытом создания большой и счастливой «ячейки общества». Все члены семьи ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, дети – отличники в учебе.

- Главное – любовь, взаимопонимание и общий позитивный настрой. Это помогает добиваться поставленных целей, - раскрывает секрет семейного счастья председатель совета общественного движения «Многодетный Сахалин». – На островах неуклонно растет количество многодетных. Считаю, что этому способствует поддержка государства. На Сахалине она более весома, чем в других регионах. Это ежемесячные выплаты, различные льготы, помощь в покупке автомобиля и квартиры. Например, у нас семьи в зависимости от состава могут получить из бюджета от 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей на строительство или приобретение жилья. Все это очень хорошие стимулы для повышения рождаемости.

Эксперты разделяют точку зрения общественника – улучшение в регионе демографии во многом связано с мощной поддержкой семей с детьми. В действующем перечне – более ста различных мер. Сахалинский опыт должны активно перенимать другие дальневосточные субъекты, убежден заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

- Сахалин стал пионером в стимулировании первых рождений. Сегодня в регионе выплачивают материнский капитал за первенца - более 200 тысяч рублей. Уверен, такую практику необходимо активно распространять на весь Дальний Восток, - сказал заместитель министра.

Сахалинская область многого добилась и в реализации жилищных программ, продолжил он. На островах сейчас строится столько же жилья, что и в советский период. Только в 2017 году его было введено более 340 тысяч квадратных метров. Субъект вышел в лидеры на Дальнем Востоке по объемам строительства социального жилья. Активно возводятся и так называемые арендные дома – это беспрецедентный для России опыт. За два года сдано 20 многоэтажных зданий. Квартиры в них передаются в найм по цене на 50 процентов ниже среднерыночной. Такое жилье востребовано у молодых специалистов, работников бюджетной сферы, служащих и сотрудников силовых ведомств.

С 2017 года для семей с детьми установлена льготная ипотека. При рождении первого ребенка кредит выдается под 3,5 процента годовых, а при появлении второго - ставка снижается до нуля.

- Сегодня Сахалин добился очень хороших результатов в жилищной поддержке молодых, студенческих и многодетных семей. Такой опыт заслуживает особого внимания и должен использоваться другими дальневосточными регионами, - сказал Сергей Качаев.

Чтобы улучшить демографическую ситуацию в регионе, помимо наращивания объемов социальной поддержки и решения жилищных вопросов, сахалинские власти направили усилия на решение прочих назревших проблем.

- Это нехватка мест в детских садах, вопросы повышения качества услуг в системе здравоохранения, развития спортивной инфраструктуры. Была проделана серьезная работа по подготовке нормативной базы, запущены региональные государственные программы, направленные на повышение качества жизни сахалинцев и курильчан, - отметила председатель правительства региона Вера Щербина.

Существенные изменения к лучшему произошли в медицинской сфере. Только за прошлый год в Сахалинской области введены в эксплуатацию хирургический корпус областного онкодиспансера, амбулатория в селе Троицком на 120 посещений в смену, перинатальный центр, три фельдшерско-акушерских пункта в селах Парусное, Новое, Новиково и врачебная амбулатория в селе Арги–Паги. Всего же за последние три года на островах построено 17 ФАПов, 6 больниц и поликлиник.

Приобретены 69 автомобилей для скорой помощи и три передвижных диагностических комплекса, которые позволяют оказывать помощь жителям отдаленных сел. В больницы и поликлиники привлечено 549 врачей и 612 средних медработника. Объем высокотехнологичнаой помощи в островных учреждениях здравоохранения увеличился на 48 процентов, что позволило значительно снизить показатель смертности, в том числе и младенческой (4,7 на 1000 родившихся, в среднем по стране – 5,8).

Чтобы сохранить условия для роста рождаемости, в области повышают качество услуг медицинских учреждений. Особое внимание – беременным, для них запущена специальная программа, которая позволяет определить группу риска и при необходимости направить роженицу в соответствующее медучреждение.

Сахалинские женщины также получили возможность бесплатно пройти процедуру ЭКО в ведущих медицинских центрах страны. При этом им оплачиваются расходы на проезд.

В сфере образования на островах удалось ликвидировать очередь в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет. И сейчас создаются дополнительные места для ребят более раннего возраста. Кроме того, запущена программа строительства школ. В области восстановлены оздоровительные лагеря: «Сахалинский Артек», «Юный Железнодорожник», «Юбилейный». В «Чайке» построен модульный спортивный зал, в «Лесном озере» появился водно-оздоровительный комплекс. В Южно-Сахалинске был открыт первый кванториум - детский технопарк. Ребята получают там инженерные знания, которые позволят им в дальнейшем стать востребованными специалистами и устроиться на работу в компании мирового уровня.

Одно из главных достижений в спортивной отрасли - Сахалинская область вышла в лидеры на Дальнем Востоке по числу спортивных объектов на количество жителей.

- Сахалин очень многое сделал, чтобы улучшить демографию. Мы обязательно возьмем на вооружение передовые практики региона. Чтобы и в нашем Приморском крае ситуация постепенно начала улучшаться, - отметил один из участников мероприятия, представитель делегации из соседнего региона Владислав Звычайный.

На конференции в Южно-Сахалинске свои дорожные карты демографического развития представят все дальневосточные регионы. Сахалинская область при этом поделится уже доказавшими свою эффективность практиками. Они помогут решить важную государственную задачу, которая связана с тем, чтобы добиться начала процесса естественного и миграционного прироста населения в макрорегионе к 2025 году. Для этого по поручению главы государства Владимира Путина Правительство России утвердило концепцию демографической политики Дальнего Востока.