В Сахалинской области стартует фестиваль «Сахалинская студенческая весна-2018»
С 10 по 13 апреля в областном центре пройдет региональный этап всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Главный девиз этого года – «Счастье живет там, где начинается Сахалинская студенческая весна!» в полной мере характеризует предстоящее событие. Фестиваль станет незабываемым событием для талантливой и одаренной молодежи, и объединит на своих площадках студентов со всего региона.
В этом году в программе конкурса появились некоторые изменения. Впервые участники смогут проявить себя в двух категориях «Профильная» и «Непрофильная», как в традиционных направлениях «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», так и в двух новых: «Видео», и «Шоу-программа». В каждом из них будет представлено несколько отдельных номинаций.
Музыкальное направление включает: инструментальное исполнение, академический вокал, народный вокал (фольклорная песня, стилизация народной песни), эстрадный вокал (современная песня, джаз, ретро-песня), авторская и бардовская песни, рэп и бит-бокс.
В танцевальном направлении будут представлены: народный танец (фольклорный, народно-сценический), эстрадный танец, современный танец (контемпорари, джаз-танец, экспериментальная танцевальная форма), бально-спортивный танец, а также уличные танцы — хип-хоп, брейк-данс, фристайл.
В театральном направлении студенты выступят с художественным словом, с авторским или эстрадным монологом, в стенд-апе, а также эстрадной миниатюре.
Оригинальный жанр предполагает выступление в номинациях: цирк, пантомима, иллюзия, пластика, театр моды (театр костюма, этномода).
Направление «Видео» предполагает конкурсные показы в номинациях: игровой ролик; музыкальный клип; социальный ролик; анимационный ролик; документальный ролик.
В журналистике сахалинские студенты проявят себя в номинациях: видеорепортаж, радиосюжет, публикация, фоторепортаж, видеоблог.
«Шоу-программа» представляет собой театрализованную концертную программу. Она должна быть многожанровой, объединенной оригинальной идеей и стилистическим режиссерским решением.
Напомним, региональный этап Всероссийского национального фестиваля «Российская студенческая весна» распахнет свои двери 10 апреля в концертном зале «Конгресс холл» ТДЦ «Столица», где состоится торжественное открытие.
Затем в течение трех дней на разных площадках областного центра пройдет работа по направлениям, итоги которой будут представлены на гала-концерте фестиваля 13 апреля в ККЗ «Октябрь». Также в программе конкурса пройдут флешмобы, благотворительные акции, творческие встречи с приглашенными гостями, и мастер-классы от профессиональных экспертов. В этом году Сахалинский региональный фестиваль приурочен к Году Добровольца в России.
Победители и призеры регионального этапа имеют шанс войти в состав делегации от Сахалинской области для участия в XXVI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», которая пройдет 15-20 мая в Ставрополе. К тому же, победители регионального этапа получат сертификаты, которые дают возможность принять участие в мероприятиях во время проведения I Международных игр "Дети Азии". Они пройдут на Сахалине в феврале 2019 года.
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