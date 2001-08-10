Сахалинские выпускники написали ЕГЭ досрочного периода по обществознанию и литературе

В среду, 4 апреля, на Сахалине состоялся ЕГЭ досрочного периода по обществознанию и литературе. Сдать обществознание изъявили желание 88 человек, литературу- 17.Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

ЕГЭ будет считаться сданным, если участник наберет минимальное количество баллов по стобалльной шкале. Чтобы сдать экзамен по литературе необходимо набрать 32 балла. Самый высокий минимальный балл на едином госэкзамене по обществознанию - 42.

- Обществознание - самый популярный предмет среди экзаменов по выбору. Он необходим при поступлении в вузы по разным специальностям, поэтому каждый год он считается одним из самых массовых. Я уверена, что участник ЕГЭ, обладающий определенными знаниями по истории и интересующийся социальной практикой, вполне способен сдать экзамен выше порогового балла, - отметила референт отдела лицензирования, аккредитации и контроля в сфере образования министерства образования Сахалинской области Наталья Ермолаева.

Сегодня экзаменационные испытания проходили на базе лицея №1 Южно-Сахалинска. В 13 экзаменационных аудиториях была обеспечена 100% прямая видеотрансляция в режиме онлайн. Контролировали соблюдение порядка в пункте сдачи ЕГЭ члены государственной экзаменационной комиссии, организаторы, технические специалисты, общественные наблюдатели, студенты из регионального Российского союза молодежи. Кроме этого, дистанционно видеонаблюдение вели сотрудники министерства образования Сахалинской области.

Организаторы и общественные наблюдатели отметили, что сегодняшний экзамен прошел на территории Сахалинской области без нарушений, в штатном режиме. Технологических сбоев в ходе экзамена не зафиксировано.

Как сообщалось ранее, досрочный период продлится до 11 апреля. Надо отметить, что ЕГЭ по обществознанию и литературе – последние экзамены, которые выпускники прошлых лет и студенты учреждений профессионального образования сдают в досрочный период. 6, 9 и 11 апреля запланированы резервные дни для сдачи всех предметов. По предварительным данным их планируют сдать более 40 сахалинцев.

Напомним, что по вопросам проведения ЕГЭ участники и их родители смогут обратиться по телефонам «горячей линии»: +7 (4242) 46-59-60,46-59-93. Кроме того, звонки принимаются и на телефоны «горячей линии» Рособрнадзора: +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.