Тихоокеанское
информационное агентство
4 Апреля 2018
Сегодня 19:18
57,54|70,92|68,02
Пожарную безопасность углегорского «Универмага» проверили спасатели
15:53, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Лавинная опасность прогнозируется в трех районах Сахалина

По информации Регионального противолавинного центра ФГБУ «Сахалинское УГМС», 5 апреля на лавиноопасных участках Невельского, Холмского, Долинского районов прогнозируется риск схода снежных масс.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, на остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?