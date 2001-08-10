Тихоокеанское
информационное агентство
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15:55, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

На территории юго-восточного побережья Сахалина опасно выходить на лед

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 5 апреля у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский районы), в том числе в заливе Мордвинова (Корсаковский район), под действием отжимного ветра ожидается разрушение остатков прибрежного льда.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области, выходить на лед крайне опасно.

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