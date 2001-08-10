Внеплановые проверки пожарной безопасности проходят в школах и детсадах Южно-Сахалинска
В общеобразовательных учреждениях Южно-Сахалинска продолжаются внеплановые проверки на соблюдение мер пожарной безопасности. На сегодня из 30 школ и 54 детсадов городского округа обследовано уже свыше 70 процентов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.
Помимо внеплановых инспекционных мероприятий во всех образовательных учреждениях областного центра в обязательном порядке ежеквартально проводятся практические тренировки.
- В связи с трагедией в Кемерове мы приняли решение ввести дополнительные меры по контролю соблюдения правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях. На прошлой неделе департамент инициировал внеплановые проверки, - рассказал заместитель начальника департамента образования Игорь Логинов.
Специалисты департамента образования проверяют состояние пожарных выходов и сигнализаций, а также алгоритмы действий персонала и учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проводятся учебные эвакуации сотрудников и детей. К инспекциям привлекают и сотрудников МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска».
Как показывают предварительные результаты внеплановых мероприятий, руководители образовательных учреждений со всей ответственностью подходят к соблюдению норм безопасности. Это отмечают не только специалисты департамента, но и сотрудники надзорных органов.
Все школы Южно-Сахалинска оснащены системами речевого оповещения и пожарной сигнализации.
Сегодня тренировки по эвакуации прошли в школах № 3, 11, 22, 32 и кадетской школе, детских садах «Мальвина», «Незабудка», «Малыш». Кроме того, здесь были проведены практические занятия по использованию огнетушителей для персонала учреждений.
По словам заместителя начальника департамента образования Игоря Логинова, работа в данном направлении будет продолжена.
Комментарии - 0
Другие
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:57 Сегодня В Сахалинской области за год отметили наибольший прирост жителей по Дальнему Востоку
- 09:45 Сегодня Во дворе жилого дома Южно-Сахалинска закрыли стройку
- 12:26 Сегодня Четыре медали завоевали сахалинцы на всероссийских соревнованиях по савату
12:58 Сегодня Впервые на Сахалине два оркестра исполнят Рахманинова
11:57 28 Марта Форум «Школа волонтера» состоялся в Южно-Сахалинске
15:59 29 Марта Воспитанники центра «Преодоление» отметили праздник весны на Сахалине
17:05 28 Марта Акцию «Пристегни самое дорогое» провели в Холмске
- 11:16 30 Марта Все социальные учреждения, находящиеся в районах отключения, обеспечены питьевой водой
12:50 5 Марта Свыше 200 единиц техники расчищает Южно-Сахалинск
16:01 6 Марта Два новых дома заселили в Холмске
15:59 14 Марта Областная дума выступила против снижения пенсий сахалинцам и курильчанам
- 15:15 19 Марта Полицейские задержали сахалинца, ранившего топором мужчину
Выбор редакции
- 17:31 Сегодня Внеплановые проверки пожарной безопасности проходят в школах и детсадах Южно-Сахалинска
- 16:44 Сегодня Кубок губернатора и чемпионат островного региона по дзюдо пройдут в Южно-Сахалинске
- 15:55 Вчера 16 тысяч сигарет и 152 литра алкоголя изъяли сахалинские таможенники в 2018 году
- 14:47 Вчера Островные спортсмены завоевали три медали чемпионата ДФО по смешанному боевому единоборству ММА
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?