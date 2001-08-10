Внеплановые проверки пожарной безопасности проходят в школах и детсадах Южно-Сахалинска

В общеобразовательных учреждениях Южно-Сахалинска продолжаются внеплановые проверки на соблюдение мер пожарной безопасности. На сегодня из 30 школ и 54 детсадов городского округа обследовано уже свыше 70 процентов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Помимо внеплановых инспекционных мероприятий во всех образовательных учреждениях областного центра в обязательном порядке ежеквартально проводятся практические тренировки.

- В связи с трагедией в Кемерове мы приняли решение ввести дополнительные меры по контролю соблюдения правил пожарной безопасности в образовательных учреждениях. На прошлой неделе департамент инициировал внеплановые проверки, - рассказал заместитель начальника департамента образования Игорь Логинов.

Специалисты департамента образования проверяют состояние пожарных выходов и сигнализаций, а также алгоритмы действий персонала и учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проводятся учебные эвакуации сотрудников и детей. К инспекциям привлекают и сотрудников МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска».

Как показывают предварительные результаты внеплановых мероприятий, руководители образовательных учреждений со всей ответственностью подходят к соблюдению норм безопасности. Это отмечают не только специалисты департамента, но и сотрудники надзорных органов.

Все школы Южно-Сахалинска оснащены системами речевого оповещения и пожарной сигнализации.

Сегодня тренировки по эвакуации прошли в школах № 3, 11, 22, 32 и кадетской школе, детских садах «Мальвина», «Незабудка», «Малыш». Кроме того, здесь были проведены практические занятия по использованию огнетушителей для персонала учреждений.

По словам заместителя начальника департамента образования Игоря Логинова, работа в данном направлении будет продолжена.