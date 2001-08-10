В Костромском может появиться водоотвод
Встреча с жителями села Костромского прошла накануне в рамках областного проекта «Развитие территорий». Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации города.
В доме культуры собрались 16 самых инициативных представителей населенного пункта. Им было предложено выбрать проектное решение по улучшению жизни в селе в области благоустройства, капитального ремонта или строительства. Среди прочего звучали, например, мнения о необходимости асфальтирования сельских дорог, возведения спортивного корта и другие. Почетный гражданин Холмского городского округа Александр Мусиенко предложил вынести на обсуждение строительство водоотводного канала параллельно реке Кострома.
Ежегодно жители страдают от весеннего половодья, строительство нового канала поможет сгладить последствия паводков или вовсе избежать их. Все присутствующие поддержали предложение Александра Федоровича и единогласно проголосовали за участие этого проектного предложения в муниципальном отборе, который состоится 16 апреля в Холмске. Жители села Костромское также выбрали инициативную группу, которая будет продвигать проект на муниципальном и областном уровнях.
Проект «Развитие Территорий» инициирован правительством Сахалинской области в 2018 году в рамках программы развития Инициативного бюджетирования. Жители Сахалинской области могут принять личное участие в выдвижении проектных предложений, их обсуждении, выборе лучших предложений от территории, городского округа и определении победителей на уровне области в процессе открытого голосования. Стоимость реализации одного проектного предложения может достигать 100 млн. рублей. Общая сумма, которую предстоит распределить – не менее 1 млрд. рублей.
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