Вулкан Эбико окутало пеплом

По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, утром 5 апреля поступила информация о том, что на вулкане Эбеко происходит выброс пепла на высоту до 2,5 км, шлейф распространился в восточном направлении от вулкана.

В Северо-Курильске шлейфа не наблюдается, пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для безопасности населения нет.