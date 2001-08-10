Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2018
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12:34, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вулкан Эбико окутало пеплом

По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области, утром 5 апреля поступила информация о том, что на вулкане Эбеко происходит выброс пепла на высоту до 2,5 км, шлейф распространился в восточном направлении от вулкана.

В Северо-Курильске шлейфа не наблюдается, пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для  безопасности населения нет.

 

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