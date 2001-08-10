Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2018
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13:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Остатки льда разрушаются в районе юго-восточного побережья

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 6 апреля у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский и Долинский районы), в том числе в заливе Мордвинова (Корсаковский район), под действием отжимного ветра ожидается разрушение остатков прибрежного льда.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, выходить на лед крайне опасно.

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