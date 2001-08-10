«Российская студенческая весна – 2018» состоится в областном центре
С 10 по 13 апреля в областном центре пройдет одно из самых ожидаемых и ярких событий в мире студенческой молодежи – региональный этап всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна – 2018». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области.
Сегодня стала известна полная программа «Сахалинской студенческой весны». Всего будет работать 7 площадок. Они расположатся в Сахалинском техникуме сервиса, ТДЦ «Столице», Корейском культурном центре, Сахалинском театре кукол, ДК «Родина». Торжественная церемония открытия пройдет в ТДЦ «Столица» в Конгресс-Холле. Начало мероприятия в 14:00 часов.
В течение трех дней на разных площадках областного центра пройдет работа по направлениям, итоги которой будут представлены на гала-концерте фестиваля 13 апреля в ККЗ «Октябрь». Также в программе конкурса пройдут флешмобы, благотворительные акции, творческие встречи с приглашенными гостями, и мастер-классы от профессиональных экспертов. В этом году Сахалинский региональный фестиваль приурочен к Году Добровольца в России.
Победители и призеры регионального этапа имеют шанс войти в состав делегации от Сахалинской области для участия в XXVI Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна», которая пройдет 15-20 мая в Ставрополе.
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