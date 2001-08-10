Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2018
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15:29, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В трех районах Сахалина могут сойти лавины

По информации Регионального противолавинного центра ФГБУ «Сахалинское УГМС»,  6 апреля на лавиноопасных участках Невельского, Холмского и Долинского районов прогнозируется риск схода снежных масс.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Сахалинской области, на остальной территории острова Сахалин нелавиноопасно, возможен сход одиночных лавин.

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