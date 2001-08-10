Творческая встреча с прозаиком и поэтом Еленой Шевич пройдет в Южно-Сахалинске
В Литературной гостиной музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» 12 апреля состоится творческая встреча с прозаиком и поэтом, членом Союза писателей России Еленой Шевич. Об этом ТИА «Острова» рассказали в музее.
Увлечение литературой у Елены Шевич началось с поэзии, которая всегда служила для начинающего автора источником вдохновения. Первый поэтический сборник «Подарок» увидел свет в 2008 году. В 2012 году несколько её рассказов были опубликованы в сборнике «Современная проза Сахалина». Сегодня Елена Шевич является автором семи книг. Все произведения Елены Шевич – о жизни, о том, как по-разному люди стремятся быть счастливыми. Во многих рассказах звучат отголоски воспоминаний детства прозаика, реальные факты из жизни ее семьи и друзей.
В программе встречи: авторское чтение Елены Шевич, выступления сахалинских писателей, свободный микрофон, автограф-сессия.
К мероприятию будет оформлена книжная выставка-просмотр произведений Елены Шевич. Начало в 17.30. Вход свободный.
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