Готовность организаций к лесным пожарам и паводкам проверили в Южно-Сахалинске

Сегодня, 5 апреля, в Южно-Сахалинске состоялся смотр готовности сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы РСЧС к лесопожарному и паводкоопасному периодам.

Как сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области, в мероприятии были задействованы более двухсот человек и 27 единиц техники, многие из которых принимали в 2017 году участие в тушении лесного пожара в Охинском районе. Степень готовности оценивали начальник Главного управления МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов и руководитель агентства Сахалинской области по делам ГО и ЧС Анна Михеева.

Основную работу по борьбе с пожарами выполняют работники Сахалинской базы авиационной и наземной охраны лесов. Работники сети лесопожарных станций в районах области ежедневно осуществляют патрулирование местности и первыми приступают к тушению пожаров. Воздушные суда, действующие по задачам авиабазы, в течение лесопожарного периода регулярно осуществляют разведку, а в случае необходимости высаживают десант пожарных или производят тушение при помощи водосливных устройств.

Наиболее многочисленным подразделением на смотре была аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Сахалинской области, куда входят сотрудники первого отряда федеральной противопожарной службы и Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова. В дополнение к штатному оборудованию и снаряжению сотрудники МЧС России имеют ранцевые огнетушители, чтобы в случае привлечения к тушению лесных пожаров действовать максимально эффективно в любой местности.

Противопожарная служба Сахалинской области представила на смотре две группы, одна из которых была в предназначенной для тушения лесных пожаров форме и со специальным оборудованием, которое было приобретено за счёт областного бюджета. В результате принятых мер эффективность работы в лесной зоне существенно возрастает.

Свою готовность участвовать в деле борьбы с пожарами и защиты от паводков подтвердили группы от МВД России, Росгвардии, областного министерства здравоохранения, ПАО «Сахалинэнерго», а также студенческого отряда спасателей СахГУ. Активную работу с последними ведут активисты Сахалинского отделения общественной организации «Россоюзспас».

«Межведомственная группировка, которая сегодня была построена в Южно-Сахалинске, к борьбе с последствиями паводков и тушению лесных пожаров готова. Это не одним днём делается, такая готовность обеспечивается постоянной работой ответственных организаций. В плане успешного переоснащения и обновления оборудования хочу отметить министерство лесного и охотничьего хозяйства. По итогам прошлого лесопожарного периода, особенно охинского пожара, правительство области выделило серьёзные средства на оснащение техникой. Это и гусеничная техника, и автомобили, и средства связи. Пересмотрен был вопрос применения авиации. В этом году группировка минлесхоза будет мощнее, а значит и реагирование более эффективным» - прокомментировал готовность Сахалинской области к сезонным рискам начальник ГУ МЧС России по Сахалинской области Денис Ильинов.

В завершение мероприятия Денис Ильинов вручил ведомственные награды МЧС России отличившимся сотрудникам взаимодействующих структур. Три сотрудника Росгвардии, экипаж вертолёта Ми-8, были награждены медалями за успешно проведённую в прошлом году спасательную операцию в Александровск-Сахалинском районе. Тогда двое участников разных туристических групп попали в сложную ситуацию, но благодаря авиаторам Росгвардии в короткий срок были эвакуированы в населённый пункт.