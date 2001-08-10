Управление Пенсионного фонда РФ по Углегорскому району присоединили к Холмскому

В структуре территориальных органов Пенсионного фонда РФ на Сахалине и Курилах продолжается оптимизация. Управление ПФР по Углегорскому району реорганизовано в клиентскую службу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Сахалинской области.

Управление Пенсионного фонда РФ по Углегорскому району реорганизовано и присоединено к Управлению ПФР по Холмскому району Сахалинской области (межрайонное).

Изменение организационно-правовой формы углегорского территориального органа ПФР - на клиентскую службу, не отразилось на обслуживании населения. Прием граждан и страхователей по вопросам, входящим в компетенцию учреждения, осуществляется по прежнему адресу: г.Углегорск, ул. Лейтенанта Егорова, д. 4.

Для консультирования граждан работают телефоны «горячих линий»: в Углегорске 8 (424-32) 444-86, в Холмске 8 (424-33) 5-64-50.

Ранее, в 2017 году, в «зону обслуживания» Управления ПФР по Холмскому району уже вошли Невельский и Томаринский районы. С присоединением Углегорского района, Управление Пенсионного фонда РФ по Холмскому району Сахалинской области переименовано в межрайонное.

Оптимизация структуры территориальных органов Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области началась в 2015 году. Она стала возможна в связи с развитием информационных технологий, внедрением современных организационно-технологических форм и методов работы в системе ПФР.

За это время в островном регионе 14 территориальных органов ПФР были реорганизованы в пять Управлений ПФР и девять клиентских служб, входящих в их состав. В ходе данных процессов произошло значительное сокращение персонала.

С 2017 года функции администрирования страховых взносов переданы от ПФР Федеральной налоговой службе. Это также привело к уменьшению количества штатных единиц.

С адресами и телефонами территориальных органов и клиентских служб ПФР по Сахалинской области всегда можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда в разделе «Контакты и адреса».