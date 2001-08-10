Более 500 человек уже зарегистрировались на Сахалинский международный медиафорум
Более 500 человек зарегистрировались на первый международный Медиафорум российских островов, который пройдет 12 и 13 апреля в Южно-Сахалинске. Организаторы напоминают, что до события осталось шесть дней. Заполнить анкету и подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия – медиафорумсахалин.рф. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе проекта.
Участников форума ждет более 35-ти секций: дискуссий, мастер-классов, семинаров и круглых столов. МедиаФорум пройдет в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
Мастер-классы и дискуссии на Медиафоруме проведут признанные эксперты отрасли:
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев примет участие в профессиональной дискуссии «Союзы журналистов как инструмент коммуникации медиасообщества»;
Пресс-секретарь президента Олимпийского комитета России Константин Выборнов проведет мастер-класс «Освещение спортивных мероприятий»;
Руководитель управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу Альберт Шестаков проведет семинар «Законодательство в сфере массовых коммуникаций. Последние изменения. Анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий».
Главный редактор Russia Beyond (проект телеканала RT) Всеволод Пуля расскажет студентам на мастер-классе о создании живого текста и представить свое видение современной редакцией для работающих коллег;
Управляющий директор MDK Creative Agency Мария Вылегжанина проведет мастер-класс «Слог в цифровой среде» для молодых журналистов и блогеров, на котором поделится о том, как создавать и использовать веселые картинки — мемы для любого медиа-контента;
Старший корреспондент портала “Чердак” информационного агентства ТАСС Ольга Добровидова проведет мастер-класс «НаучПОП: Наука доступным языком», на котором расскажет участникам предстоящего мероприятия о том, что такое научная коммуникация, зачем она нужна, что интересного происходит в этой сфере в России и в мире;
Председатель Комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Торгово-промышленной палаты РФ, генеральный директор ООО «СТП Сейлз Хаус» Игорь Потоцкий примет участие в двух дискуссиях: «Эфир или интернет: новые возможности для ТВ в эпоху цифровизации» и «Развитие региональных СМИ»;
Лауреат премии «Золотое перо России», главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин обсудит с коллегами по цеху перспективы развития печатных СМИ.
Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в МедиаФоруме бесплатное.
В состав организационного комитета первого международного МедиаФорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.
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