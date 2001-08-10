Антон Верницкий проведет творческую встречу с журналистами в первый день медиафорума

Тележурналист и комментатор отдела корреспондентов службы эфира дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Антон Верницкий приедет на первый международный Медиафорум российских островов, который пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе проекта.

Эксперт примет участие в пленарном заседании и проведет творческую встречу, где поделится профессиональным опытом с коллегами.