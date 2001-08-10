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10:22, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Антон Верницкий проведет творческую встречу с журналистами в первый день медиафорума
Тележурналист и комментатор отдела корреспондентов службы эфира дирекции информационных программ ОАО «Первый канал» Антон Верницкий приедет на первый международный Медиафорум российских островов, который пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе проекта.
Эксперт примет участие в пленарном заседании и проведет творческую встречу, где поделится профессиональным опытом с коллегами.
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