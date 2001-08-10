Учредитель агентства BRAND-PR покажет, что такое качественный Social Media Marketing
Учредитель агентства интернет технологий «BRAND-PR» Наталья Ваулина примет участие в первом международном Медиафоруме российских островов, который пройдет 12-13 апреля в Южно-Сахалинске. Эксперт проведет мастер-класс для маркетологов, PR-cпециалистов и руководителей организаций, где на конкретных примерах покажет, как правильно внедрить SMM в бизнес-процессы компании. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе проекта.
— У меня не стоял вопрос мотивации, ехать мне на Cахалин или нет. Однозначно — да. Формат и идеология МедиаСаммита, которые хорошо знакомы во Владивостоке и любимы бизнес-сообществом здесь, должны развиваться и продвигаться территориально.
Я за качественный нетворкинг в бизнесе. На мастер-классе я на цифрах и конкретных примерах покажу, что такое SMM. Как поставить задачи внутри компании и перед исполнителем. Что такое стратегия продвижения и откуда она берется. Большой блок будет про работу с обратной связью в социальных сетях, про работу с негативом.
Помимо этого, дам схему работы заказчика и агентства, как правильно ставить KPI агентству, за что спрашивать и наказывать, на какие результаты можно рассчитывать. Можно сэкономить тысячи и сотни тысяч рублей при внедрении SMM, — отметила Наталья Ваулина.
Эксперт уверена, что на Сахалине присутствуют те же «болевые точки» и проблемы, связанные с интернет-маркетингом, что и в Приморском крае.
— Я бы очень хотела поговорить об этом с представителями бизнеса Сахалина. Дать свои знания, и получить что-то новое от них, — добавила Наталья Ваулина.
Первый международный МедиаФорум российских островов пройдет 12-13 апреля в Сахалинском государственном университете. В форуме примут участие СМИ Сахалинской области, Дальнего Востока, России и стран АТР, представители пресс-служб органов власти, государственных учреждений и частных компаний, признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций федерального уровня.
В рамках форума пройдут дискуссии, брифинги, мастер-классы по различным направлениям, а также будет организована выставочная экспозиция и пресс-туры на крупнейшие предприятия области.
Мероприятие направлено на расширение взаимодействия между медиа, властью, бизнесом. Принять участие в форуме можно, зарегистрировавшись на сайте медиафорумсахалин.рф. Участие в медиафоруме бесплатное.
В состав организационного комитета первого международного медиафорума российских островов входят правительство Сахалинской области, ИД «Губернские ведомости», Сахалинский государственный университет. Мероприятие проводится при поддержке Союза журналистов России. Стратегическим партнером события является медиахолдинг «ФедералПресс». Оператор форума — российский медиахолдинг PrimaMedia. За его плечами опыт проведения крупных мероприятий в сфере медиа. Одним из самых крупных форумов является Дальневосточный МедиаСаммит, который в 2017 году собрал на своей площадке 5 тысяч человек.
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