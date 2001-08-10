Тропинка на Лягушку может преобразиться

В администрацию Южно-Сахалинска поступил еще один проект, который южносахалинцы предлагают воплотить в жизнь в рамках реализации на территории городского округа областной программы инициативного бюджетирования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии.

Это проект по развитию туристско-рекреационного комплекса «Место силы Весточка». Один из авторов идеи, преподаватель южно-сахалинского педагогического колледжа СахГУ Федор Поволкович, считает, что находящиеся в районе Весточки природные объекты в настоящий момент очень востребованы из-за территориальной доступности, а потому популярны среди туристов. Это и останец Лягушка, и водопад Айхор. Здесь уже оборудована туристическая тропа, и южносахалинец предлагает дальше развивать эту территорию, делая ее более удобной и комфортной для пребывания туристов.

В проекте - организация порядка 8 зон, которые по маршруту следования к останцу Лягушка будут объединены прогулочными и велосипедными дорожками. Нижняя площадка расположится за п. Весточка (объездная дорога). Здесь можно будет оставить автомобиль и далее передвигаться пешком или на велосипеде. Зоны отдыха оборудуют скамейками, детскими игровыми и спортивными площадками, предусмотрены зона кемпинга, объекты питания и торговли сувенирной продукцией. У начала тропы к останцу расположится зона «Солнечная поляна». Здесь установят беседки и скамейки для отдыха.

- Мы понимаем, что это проект не одного дня, он еще корректируется и дополняется, - говорит Федор Поволкович. - Мы решили о нем заявить, поскольку сейчас власти уделяют большое внимание мнению горожан и поддерживают проекты, которые интересны жителям области и способствуют развитию туризма.

Подробная информация о программе инициативного бюджетирования, условия участия и контактные данные для подачи инициатив и проектов размещены на сайте администрации Южно-Сахалинска.